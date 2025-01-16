Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Наследство в 2025 году — что невозможно передать детям arrow

Наследство в 2025 году — что невозможно передать детям

16 января 2025 06:33
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Наследство в Украине — что нельзя передать детям в 2025 году
Человек подписывает документ. Фото: Freepik
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Наследство — это процесс передачи прав и обязанностей от умершего лица (наследодателя) к тем, кто имеет на это право. Наследование может происходить по завещанию или по закону. Дети наследодателя относятся к первой очереди претендентов на имущество, но все ли активы они могут получить.

О том, что нельзя передать в наследство детям в 2025 году, указывается в статье 1219 Гражданского кодекса Украины.

Читайте также:

Что можно получить в наследство

Наследниками могут быть как физические лица, живые на момент открытия наследства, так и те, кто были зачаты при жизни наследодателя и рождены живыми после его смерти.

К наследству относятся все права и обязанности, которые были у наследодателя на момент его смерти, если эти права не прекратились из-за его смерти. Сюда могут входить, в частности, имущественные права, финансовые накопления и тому подобное. Однако существуют активы, которые нельзя получить путем наследования.

Что не входит в состав наследства

Согласно ст. 1219 Гражданского кодекса Украины, не могут быть унаследованы права и обязанности, которые непосредственно связаны с личностью наследодателя. Среди них:

  • личные неимущественные права;
  • право на возмещение вреда, причиненного травмами или другими повреждениями здоровья'я;
  • права и обязанности как кредитора или должника, предусмотренные статьей 608 настоящего Кодекса;
  • права на получение алиментов, пенсии, пособия или других законодательно определенных выплат.

Также нельзя унаследовать право участвовать в обществах и членство в общественных организациях, если иное не предусмотрено законом или учредительными документами.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что есть люди, которые заранее планируют, как лучше всего распределить свое имущество, чтобы облегчить процедуру его передачи наследникам. Это позволяет избежать лишней бюрократии и возможных споров в суде между претендентами на имущество.

Также мы рассказывали, что согласно украинскому законодательству, все имущество, которое было приобретено во время брака, является совместной собственностью супругов. Это правило действует даже в случаях, когда один из партнеров не имел дохода.

закон наследство как получить наследство имущество завещание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:02 Украинские монеты за тысячи гривен — что можно дорого продать

07:01 ПриватБанк требовал от клиента повторно оплатить кредит — детали

06:45 Экс-игрок сборной Украины забил очень красивый гол — видео

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

06:40 Байден призвал изменить Конституцию США

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:33 Наследство в 2025 году — что невозможно передать детям

06:30 Цены на сою изменились — сколько стоит тонна зерновых в Украине

06:30 Образовательные уровни и отсрочка для студентов — весь список

06:25 Снег будет только на западе — прогноз погоды на сегодня

07:02 Украинские монеты за тысячи гривен — что можно дорого продать

07:01 ПриватБанк требовал от клиента повторно оплатить кредит — детали

06:45 Экс-игрок сборной Украины забил очень красивый гол — видео

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

06:40 Байден призвал изменить Конституцию США

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:33 Наследство в 2025 году — что невозможно передать детям

06:30 Цены на сою изменились — сколько стоит тонна зерновых в Украине

06:30 Образовательные уровни и отсрочка для студентов — весь список

06:25 Снег будет только на западе — прогноз погоды на сегодня

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно