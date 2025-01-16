Наследство в Украине — что нельзя передать детям в 2025 году

Человек подписывает документ. Фото: Freepik

Наследство — это процесс передачи прав и обязанностей от умершего лица (наследодателя) к тем, кто имеет на это право. Наследование может происходить по завещанию или по закону. Дети наследодателя относятся к первой очереди претендентов на имущество, но все ли активы они могут получить.

О том, что нельзя передать в наследство детям в 2025 году, указывается в статье 1219 Гражданского кодекса Украины.

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Что можно получить в наследство

Наследниками могут быть как физические лица, живые на момент открытия наследства, так и те, кто были зачаты при жизни наследодателя и рождены живыми после его смерти.

К наследству относятся все права и обязанности, которые были у наследодателя на момент его смерти, если эти права не прекратились из-за его смерти. Сюда могут входить, в частности, имущественные права, финансовые накопления и тому подобное. Однако существуют активы, которые нельзя получить путем наследования.

Что не входит в состав наследства

Согласно ст. 1219 Гражданского кодекса Украины, не могут быть унаследованы права и обязанности, которые непосредственно связаны с личностью наследодателя. Среди них:

личные неимущественные права;

право на возмещение вреда, причиненного травмами или другими повреждениями здоровья'я;

права и обязанности как кредитора или должника, предусмотренные статьей 608 настоящего Кодекса;

права на получение алиментов, пенсии, пособия или других законодательно определенных выплат.

Также нельзя унаследовать право участвовать в обществах и членство в общественных организациях, если иное не предусмотрено законом или учредительными документами.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что есть люди, которые заранее планируют, как лучше всего распределить свое имущество, чтобы облегчить процедуру его передачи наследникам. Это позволяет избежать лишней бюрократии и возможных споров в суде между претендентами на имущество.

Также мы рассказывали, что согласно украинскому законодательству, все имущество, которое было приобретено во время брака, является совместной собственностью супругов. Это правило действует даже в случаях, когда один из партнеров не имел дохода.