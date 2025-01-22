Як українцям за кордоном отримати спадщину без повернення в Україну — інструкція

Людина підписує документ. Фото: Pexels

В умовах війни, коли українці змушені залишати рідні домівки та оселятися в інших країнах, питання спадкових прав стає важливим і потребує особливого підходу. Багато людей, перебуваючи далеко від України, мають труднощі при оформленні спадщини.

Про те, як отримати спадок не повертаючись в Україну, пояснили в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ).

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Оскільки оформлення спадщини за довіреністю не допускається законодавством України, у спадкоємців залишається два способи подати заяву про прийняття майна:

Особисто до нотаріуса. Через пошту: у такому випадку підпис на заяві має бути нотаріально засвідчений.

Якщо спадкоємець не може приїхати в Україну, але хоче прийняти спадщину, йому потрібно:

Звернутися до нотаріуса або консульства України за кордоном для оформлення заяви. Надіслати оформлену заяву до нотаріуса в Україні для початку спадкового процесу.

Ці кроки необхідно завершити протягом 6 місяців після смерті спадкодавця. При цьому підписи на заяві, засвідчені іноземними нотаріусами, мають бути апостильовані або легалізовані консульством.

Переклад заяви з іноземної мови на українську також має бути нотаріально засвідчений. Зручніше звертатися до консульства України — так заяву відразу оформлять українською мовою, і вона не потребуватиме додаткової легалізації.

Кому не потрібно подавати заяву про прийняття спадщини

Якщо спадкоємець є малолітнім, неповнолітнім, недієздатним чи обмежено дієздатним, а також тим, хто проживав зі спадкодавцем, подавати заяву не потрібно, якщо вони не відмовляються від спадщини. Цим категоріям громадян майно переходить автоматично.

Після закінчення строку для подачі заяви, спадкоємець може отримати свідоцтво про право на спадщину. Для цього він подає заяву до нотаріуса, який перевіряє факти смерті спадкодавця та наявність документів.

Важливо пам’ятати, що на етапі отримання свідоцтва немає строкових обмежень, і цей процес можна здійснити через представника за довіреністю.

Раніше ми писали, що з 2025 року в Україні набирають чинності оновлені правила спадкування, які значно змінюють порядок оформлення майна. Зміни охоплюють питання місця відкриття спадщини, терміни оформлення та особливості для різних категорій спадкоємців.

Також ми розповідали, що спадкування — це процес передачі прав та обов'язків від померлої особи до її правомірних спадкоємців. Воно може відбуватися за заповітом або за законом. Діти спадкодавця перебувають у першій черзі спадкоємців, але не завжди вони можуть отримати всі активи.