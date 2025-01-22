Как украинцам за рубежом получить наследство без возвращения в Украину — инструкция

Человек подписывает документ. Фото: Pexels

В условиях войны, когда украинцы вынуждены покидать родные дома и поселяться в других странах, вопрос наследственных прав становится важным и требует особого подхода. Многие люди, находясь далеко от Украины, испытывают трудности при оформлении наследства.

О том, как получить наследство не возвращаясь в Украину, объяснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Киев).

Читайте также:

Как украинцам за границей получить наследство в 2025 году

Поскольку оформление наследства по доверенности не допускается законодательством Украины, у наследников остается два способа подать заявление о принятии имущества:

Лично к нотариусу. По почте: в таком случае подпись на заявлении должна быть нотариально заверена.

Если наследник не может приехать в Украину, но хочет принять наследство, ему нужно:

Обратиться к нотариусу или консульству Украины за границей для оформления заявления. Направить оформленное заявление к нотариусу в Украине для начала наследственного процесса.

Эти шаги необходимо завершить в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. При этом подписи на заявлении, заверенные иностранными нотариусами, должны быть апостилированы или легализованы консульством.

Перевод заявления с иностранного языка на украинский также должен быть нотариально заверен. Удобнее обращаться в консульство Украины — так заявление сразу оформят на украинском языке, и оно не будет нуждаться в дополнительной легализации.

Кому не нужно подавать заявление о принятии наследства

Если наследник является малолетним, несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также тем, кто проживал с наследодателем, подавать заявление не нужно, если они не отказываются от наследства. Этим категориям граждан имущество переходит автоматически.

После окончания срока для подачи заявления, наследник может получить свидетельство о праве на наследство. Для этого он подает заявление к нотариусу, который проверяет факты смерти наследодателя и наличие документов.

Важно помнить, что на этапе получения свидетельства нет срочных ограничений, и этот процесс можно осуществить через представителя по доверенности.

Ранее мы писали, что с 2025 года в Украине вступают в силу обновленные правила наследования, которые значительно меняют порядок оформления имущества. Изменения охватывают вопросы места открытия наследства, сроки оформления и особенности для различных категорий наследников.

Также мы рассказывали, что наследование — это процесс передачи прав и обязанностей от умершего лица к его правомерным наследникам. Оно может происходить по завещанию или по закону. Дети наследодателя находятся в первой очереди наследников, но не всегда они могут получить все активы.