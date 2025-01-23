Подарок, наследство или покупка — как передать квартиру ребенку в 2025 году

Семья получает ключи от квартиры. Фото: Pexels

Многие родители в 2025 году стремятся обеспечить своего ребенка жильем или обезопасить себя от возможных проблем после развода. Одним из вариантов является оформление недвижимости на ребенка. Это вполне возможно в Украине, но такие операции требуют разрешения органов опеки и попечительства.

О том, как переоформить квартиру на ребенка в 2025 году, объяснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Киев).

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Как ребенок может стать собственником квартиры

Ребенок может стать собственником недвижимости, даже если ему всего несколько месяцев. Однако, право распоряжаться имуществом он получит лишь по достижении 18 лет. Есть несколько вариантов, как можно оформить квартиру на ребенка:

Недвижимость в подарок

Дети до 14 лет не могут участвовать в таких сделках. Вместо них это делают родители. Если ребенок старше 14 лет, то сделка происходит только с согласия родителей и органов опеки и попечительства.

Договор купли-продажи

Родители могут приобрести недвижимость для ребенка, но для этого нужно получить согласие органов опеки и попечительства. Без этого нотариус не сможет подтвердить сделку.

Завещание на ребенка

Если бабушки или дедушки хотят оставить недвижимость внуку, они могут это сделать, даже если ребенку еще нет 18 лет. Родители или опекун подают заявление о принятии наследства. Если ребенок старше 14 лет, он может это сделать самостоятельно.

Можно ли оформить квартиру в новостройке на ребенка

Да, квартиру в новостройке можно оформить на ребенка. В некоторых случаях застройщики не требуют подтверждения от органов опеки, но для регистрации прав на готовую недвижимость без разрешения этой инстанции не обойтись.

Однако законодательство Украины запрещает оформление ипотеки на имя ребенка, поскольку он не имеет кредитной истории и не может быть участником кредитных сделок. Также не допускается передача квартиры ребенку через заключение договора пожизненного содержания. Этот документ может быть заключен только с совершеннолетними и дееспособными лицами.

Ранее мы писали, что все приобретенное во время брака, за исключением личных вещей, автоматически считается общей собственностью супругов. При разделе такого имущества его доли, как правило, являются равными, если брачным договором или договоренностью между парой не предусмотрено иное.

Также мы рассказывали, что в период войны, когда украинцы вынуждены покидать свои дома и искать убежище за рубежом, вопрос наследства приобретает особое значение и требует индивидуального подхода. Для тех, кто находится вдали от Родины, процесс оформления наследственных прав может стать настоящим вызовом.