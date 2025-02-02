У украинцев могут отобрать единственное жилье — кто останется на улице в 2025 году

Человек собирает вещи в коробку. Фото: Pexels

Потеря единственного жилья — один из самых больших страхов украинцев, ведь для многих оно является не только крышей над головой, но и главным финансовым активом. И эти опасения не беспочвенны. Даже имея в собственности недвижимость не стоит чувствовать себя в абсолютной безопасности, ведь существуют законные основания, при которых жилье может быть изъято принудительно.

О том, при каких обстоятельствах у украинцев могут отобрать единственное жилье в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Почему украинцы могут потерять единственное жилье

Для большинства граждан Украины недвижимость является ценнейшим активом и его потеря может стать настоящей катастрофой. Однако украинцам следует помнить, что в некоторых ситуациях существует риск принудительного изъятия жилья, даже если оно единственное. Конфискация допускается в следующих случаях:

Незаконное использование жилья

Когда владелец нарушает нормы эксплуатации помещения, например занимается незаконной деятельностью или самовольно занимает чужую собственность, ему могут выписать штрафы или даже принять решение об изъятии недвижимости.

Судебное решение или нарушение законодательства

Если лицо совершило серьезное преступление, за которое предусматривают конфискацию имущества, суд может принять решение об изъятии жилья. Это касается особо тяжких правонарушений, таких как мошенничество, киберпреступления или незаконный оборот наркотических веществ.

Долг перед государством или коммунальными службами

В случае накопления значительных долгов по налогам или коммунальным услугам исполнитель имеет право наложить арест на недвижимость должника. Если сумма долга превышает 20 минимальных зарплат, жилье может быть выставлено на продажу. Однако если в квартире прописаны несовершеннолетние или лица с инвалидностью, изъятие потребует согласия органов опеки или суда.

Могут ли отобрать жилье из-за невыплаченного кредита

Если должник не выплачивает кредит, банк или кредитор имеет право обратиться в суд для взыскания задолженности. После вынесения решения судом кредитор получает исполнительный лист, на основании которого открывается производство.

Сначала взыскиваются деньги со счетов должника, а если их не хватает, происходит арест, оценка и продажа недвижимости через электронный аукцион.

Стоит отметить, что если должник или его имущество находятся в зоне активных боевых действий или на временно оккупированной территории, эта процедура приостанавливается.

Ранее мы писали, что в соответствии со статьей 47 Конституции Украины, каждый гражданин имеет гарантированное право на жилье. Государство способствует строительству, приобретению и аренде жилья, а также обеспечивает его предоставление бесплатно или по умеренной стоимости тем, кто не имеет возможности самостоятельно решать этот вопрос. Однако лишь отдельные категории лиц могут претендовать на бесплатное жилье.

Также мы рассказывали, что дети могут стать собственниками недвижимости еще в раннем возрасте, даже в первые месяцы жизни. Однако право полноценно распоряжаться таким имуществом у них появляется лишь после достижения 18-летнего возраста. Существует несколько законных способов оформления жилья на ребенка.