Житло від держави — як отримати безплатну квартиру у 2025 році

Люди вимірюють розмір кімнати. Фото: Pexels

Багато громадян України не мають власного житла, але конче його потребують. В таких випадках українці можуть спробувати отримати соціальне житло від держави. Однак для цього людина повинна відповідати певним критеріям.

Про те, хто може розраховувати на безплатне житло у 2025 році, зазначається в законі України "Про житловий фонд соціального призначення".

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Кому можуть надати безплатне житло у 2025 році

Згідно з 47 статтею Конституції України, кожен має право на житло, і держава створює умови для самостійного будівництва, покупки чи оренди житла, а також надає його безплатно або за доступними цінами тим, хто не може розв'язати це питання самостійно. Право на безплатне житло мають лише певні категорії громадян:

Тяжкохворі громадяни, які потребують окремого проживання, за умови підтвердження цього документально. Мешканці аварійних будинків, де існує загроза для життя — вони можуть бути терміново переселені в тимчасове житло. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування — вони мають право на житло або кімнату після закінчення навчальних закладів. Особи, що потребують покращення житлових умов — такі громадяни стають на загальну чергу.

Перші три категорії мають право на житло позачергово, а остання передбачає постановку в чергу. Щоб потрапити в чергу на житло, потрібно відповідати одній з вимог:

Житлові умови не відповідають нормам (менше 7 кв. м на людину). Середньомісячний дохід родини менший за прожитковий мінімум або вартість оренди житла в регіоні проживання. Громадянин є внутрішньо переміщеною особою і не має житла на підконтрольній Україні території.

Для включення в чергу потрібно надати документи, які підтверджують ці умови. При ухваленні рішення враховуються всі доходи родини, зокрема зарплата, пенсії, соціальні виплати та інші доходи. Приховування доходів чи майна може позбавити права на чергу.

Хто може отримати житло від держави позачергово

До пільгових категорій громадян, які забезпечуються житлом від держави позачергово, належать :

Дружини та чоловіки загиблих ветеранів війни. Реабілітовані жертви репресій. Інваліди війни та ветерани бойових дій. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Діти-сироти та діти з інвалідністю. Особи, які втратили житло через стихійне лихо. Багатодітні сім’ї (від п’яти дітей).

Варто також розуміти, що соціальне житло — це квартири чи будинки, які залишаються у власності держави. Люди можуть проживати в них на основі договору соціальної оренди, сплачуючи лише за комунальні послуги та утримуючи житло в належному стані. Продаж, дарування чи оренда такого житла заборонена.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що після отримання у спадок житлової нерухомості багато нових власників обирають продати її. Щоб уникнути неприємностей під час продажу успадкованого майна, важливо дотримуватись усіх необхідних юридичних вимог.

Також ми розповідали, що кожного року власники нерухомості зобов'язані сплачувати податок на "зайві метри", як це зазвичай називають. Така назва обґрунтована, оскільки податок накладається на квадратні метри, що перевищують встановлені норми.