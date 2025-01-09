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Социальные квартиры — кто получит жилье от государства в 2025

9 января 2025 13:17
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Жилье от государства — как получить бесплатную квартиру в 2025 году
Люди измеряют размер комнаты. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Многие граждане Украины не имеют собственного жилья, но крайне в нем нуждаются. В таких случаях украинцы могут попытаться получить социальное жилье от государства. Однако, чтобы это сделать, человек должен соответствовать определенным критериям.

О том, кто может рассчитывать на бесплатное жилье в 2025 году, отмечается в законе Украины "О жилищном фонде социального назначения".

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Кому могут предоставить бесплатное жилье в 2025 году

Согласно 47 статье Конституции Украины, каждый имеет право на жилье, и государство создает условия для самостоятельного строительства, покупки или аренды жилья, а также предоставляет его бесплатно или по доступным ценам тем, кто не может решить этот вопрос самостоятельно. Право на бесплатное жилье имеют лишь определенные категории граждан:

  1. Тяжелобольные граждане, нуждающиеся в отдельном проживании, при условии подтверждения этого документально.
  2. Жители аварийных домов, где существует угроза для жизни — они могут быть срочно переселены во временное жилье.
  3. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки — они имеют право на жилье или комнату после окончания учебных заведений.
  4. Лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий — такие граждане становятся на общую очередь.

Первые три категории имеют право на жилье вне очереди, а последняя предполагает постановку в очередь. Чтобы попасть в очередь на жилье, нужно соответствовать одному из требований:

  1. Жилые условия не соответствуют нормам (менее 7 кв. м на человека).
  2. Среднемесячный доход семьи меньше прожиточного минимума или стоимости аренды жилья в регионе проживания.
  3. Гражданин является внутренне перемещенным лицом и не имеет жилья на подконтрольной Украине территории.

Для включения в очередь нужно предоставить документы, которые подтверждают эти условия. При принятии решения учитываются все доходы семьи, в частности зарплата, пенсии, социальные выплаты и другие доходы. Сокрытие доходов или имущества может лишить права на очередь.

Кто может получить жилье от государства вне очереди

К льготным категориям граждан, которые обеспечиваются жильем от государства вне очереди, относятся:

  1. Жены и мужья погибших ветеранов войны.
  2. Реабилитированные жертвы репрессий.
  3. Инвалиды войны и ветераны боевых действий.
  4. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.
  5. Дети-сироты и дети с инвалидностью.
  6. Лица, которые потеряли жилье из-за стихийного бедствия.
  7. Многодетные семьи (от пяти детей).

Стоит также понимать, что социальное жилье — это квартиры или дома, которые остаются в собственности государства. Люди могут проживать в них на основе договора социальной аренды, оплачивая только за коммунальные услуги и удерживая жилье в надлежащем состоянии. Продажа, дарение или аренда такого жилья запрещена.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что после получения в наследство жилой недвижимости многие новые владельцы предпочитают продать ее. Чтобы избежать неприятностей при продаже унаследованного имущества, важно соблюдать все необходимые юридические требования.

Также мы рассказывали, что каждый год владельцы недвижимости обязаны уплачивать налог на "лишние метры", как это обычно называют. Такое название обосновано, поскольку налог налагается на квадратные метры, превышающие установленные нормы.

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