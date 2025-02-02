Коммуникации в частном доме — сколько стоит провести газ и свет

Мужчина монтирует электрощит. Фото: Pexels

Собственный дом — это мечта многих украинцев. Однако следует понимать, что возведение дома с нуля — это не только масштабный строительный процесс, но и значительные расходы как на материалы, так и на подключение к ключевым коммуникациям, таким как свет и газоснабжение.

О том, сколько придется заплатить украинцам за проведение газа и света в частный дом, рассказала в своих видео одна из пользовательниц TikTok @olesya_lifanchuk.

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Сколько стоит проведение электроэнергии к дому

Одна из владельцев недвижимости поделилась собственным опытом подключения света к новому дому. Сначала она обратилась в облэнерго и заказала трехфазное подключение мощностью 15 кВт. Разработка проекта стоила семье 4000 гривен, после чего началось его воплощение. Дополнительно 15 000 гривен ушло на материалы и сам процесс подключения.

После прохождения всех бюрократических процедур за монтаж электросчетчика пришлось заплатить еще 4800 гривен. Кроме того, услуги РЭС обошлись в 3400 гривен. В общем, проведение электроэнергии заняло 15 месяцев, а затраты составили около 20 000 гривен.

Сколько стоит подключение собственного дома к газу

Газ в частном доме обойдется значительно дороже. Перед тем как подключить его, необходимо оформить соответствующие разрешения в ЦНАП, что стоило 16 000 гривен. Далее нужно заказать два отдельных проекта: для внутреннего и внешнего подключения, потратив на это 9700 гривен. Также придется оплатить:

4000 грн — услуги экскаватора для копания траншей;

60 000 грн — внешнее подключение газа;

3200 грн — установку автоматических газовых выключателей;

25 000 грн — монтаж газовых счетчиков;

90 000 грн — внутреннее подключение газа.

И это еще не финальная сумма расходов, ведь следует учитывать дополнительные средства на систему вентиляции и оформление технического паспорта здания.

Ранее мы писали, что в Украине действует принцип неразрывной связи между земельным участком и зданием, которое на нем расположено. Это положение официально закреплено в законодательстве и применяется уже более трех лет.

Также мы рассказывали, что потерять единственное жилье — один из самых больших страхов украинцев, ведь для большинства оно является не просто местом жительства, но и самым ценным имуществом. И эти волнения вполне обоснованы. Даже владея недвижимостью, нельзя быть уверенным в полной безопасности, поскольку существуют законные основания для ее принудительного изъятия.