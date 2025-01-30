Нерухомість з ділянкою — хто володіє землею під приватним будинком

Приватний будинок. Фото: УНІАН

В Україні існує принцип нерозривного зв’язку між земельною ділянкою та нерухомістю, розташованою на ній. Це правило діє вже понад три роки й закріплене законодавчо.

Про те, хто володіє землею під приватним будинком, визначено Цивільним кодексом України.

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Згідно зі статтею 377 Цивільного кодексу України, якщо людина купує будинок чи іншу нерухомість, то автоматично отримує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташований цей об’єкт. При цьому умови використання землі залишаються незмінними та відповідають положенням Земельного кодексу України.

Якщо будинок знаходиться на ділянці, що була у приватній власності попереднього власника, новий власник нерухомості також отримує право власності на цю землю. У разі, якщо попередній власник володів лише часткою землі, новий власник будинку отримає таку ж частку.

Як можна отримати землю у 2025 році

Відповідно до статті 81 Земельного кодексу, громадяни України можуть стати власниками земельних ділянок через:

спадкування земельної власності;

виділення земельної частки (паю) у натурі;

купівлю, дарування, обмін або інші цивільноправові угоди;

приватизацію землі, яка раніше була передана у користування;

безоплатне отримання земельної ділянки, що перебуває у державній чи комунальній власності.

Для іноземних громадян та осіб без громадянства діють обмеження — вони можуть набувати у власність лише земельні ділянки несільськогосподарського призначення, якщо на них розташована придбана нерухомість.

Якщо ви купуєте індивідуальний житловий будинок, що стоїть на приватній земельній ділянці, то разом із нерухомістю ви автоматично отримуєте і право власності на землю без зміни її цільового призначення.

У разі, якщо попередній власник володів лише часткою земельної ділянки на праві спільної власності, то новий власник нерухомого майна отримує таку ж частку землі. Аналогічно відбувається перехід права власності на частку земельної ділянки, якщо набувач отримує у власність частину об’єкта нерухомості.

Раніше ми писали, що процес оформлення спадщини в Україні виходить за межі простого візиту до нотаріуса і нерідко супроводжується складнощами, включаючи судові розгляди. У деяких ситуаціях спадкоємці можуть навіть втратити право на майно.

Також ми розповідали, що земельна ділянка без належного оформлення може стати об’єктом суперечки. Якщо власник не має офіційного підтвердження своїх прав, інші особи, наприклад, сусіди, можуть ініціювати її приватизацію на підставі "набувальної давності". Щоб уникнути таких ризиків, важливо завчасно подбати про офіційну реєстрацію власності відповідно до законодавчих норм.