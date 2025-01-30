Недвижимость с участком — кто владеет землей под частным домом

Частный дом. Фото: УНИАН

В Украине существует принцип неразрывной связи между земельным участком и недвижимостью, расположенной на нем. Это правило действует уже более трех лет и закреплено законодательно.

О том, кто владеет землей под частным домом, определено Гражданским кодексом Украины.

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Согласно статье 377 Гражданского кодекса Украины, если человек покупает дом или другую недвижимость, то автоматически получает право собственности или пользования земельным участком, на котором расположен этот объект. При этом условия использования земли остаются неизменными и соответствуют положениям Земельного кодекса Украины.

Если дом находится на участке, который был в частной собственности предыдущего владельца, новый владелец недвижимости также получает право собственности на эту землю. В случае, если предыдущий владелец владел лишь долей земли, новый владелец дома получит такую же долю.

Как можно получить землю в 2025 году

В соответствии со статьей 81 Земельного кодекса, граждане Украины могут стать собственниками земельных участков через:

наследования земельной собственности;

выделения земельной доли (пая) в натуре;

покупки, дарения, обмена или других гражданско-правовых сделок;

приватизацию земли, которая ранее была передана в пользование;

безвозмездное получение земельного участка, находящегося в государственной или коммунальной собственности.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства действуют ограничения — они могут приобретать в собственность только земельные участки несельскохозяйственного назначения, если на них расположена приобретенная недвижимость.

Если вы покупаете индивидуальный жилой дом, стоящий на частном земельном участке, то вместе с недвижимостью вы автоматически получаете и право собственности на землю без изменения ее целевого назначения.

В случае, если предыдущий собственник владел лишь долей земельного участка на праве общей собственности, то новый собственник недвижимого имущества получает такую же долю земли. Аналогично происходит переход права собственности на долю земельного участка, если приобретатель получает в собственность часть объекта недвижимости.

Ранее мы писали, что процесс оформления наследства в Украине выходит за пределы простого визита к нотариусу и нередко сопровождается сложностями, включая судебные разбирательства. В некоторых ситуациях наследники могут даже потерять право на имущество.

Также мы рассказывали, что земельный участок без надлежащего оформления может стать объектом спора. Если собственник не имеет официального подтверждения своих прав, другие лица, например, соседи, могут инициировать его приватизацию на основании "приобретательной давности". Чтобы избежать таких рисков, важно заблаговременно позаботиться об официальной регистрации собственности в соответствии с законодательными нормами.