Самосів на чужій землі — чи можна заготовляти дрова на покинутій ділянці

Дрова в кузові авто. Фото: Pexels

Досить часто на території України можна помітити земельні ділянки, на яких самосівом виросли чагарники та дерева. На перший погляд, вони здаються нікому не потрібними, а тому деякі українці замислюються над тим, чи можна займатись заготівлею дров на таких ділянках.

Про те, чи можна рубати самосів на покинутих земельних ділянках, зазначається в Земельному кодексі України.

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Кому належить самосів на покинутих ділянках

Згідно із Земельним кодексом України, кожна земельна ділянка є об'єктом права власності, і воно поширюється на все, що знаходиться на цій ділянці, зокрема на лісові насадження (стаття 79). Це означає, що самосів, який виріс на земельній ділянці, належить власнику цієї ділянки.

Земля може бути приватною, комунальною або державною (стаття 78). Відповідно, навіть якщо ділянка здається покинутою, це не означає, що вона є "нічийною" — її власник має законне право володіти, користуватися і розпоряджатися майном на цій землі.

Яке покарання загрожує українцям за незаконну вирубку

Самосів дерев на покинутих ділянках не можна вирубувати без дозволу. Навіть якщо власник ділянки невідомий, її статус визначається державою чи громадою. Межі земельної ділянки та права на її використання реєструються в Державному земельному кадастрі.

Якщо хтось вирубує самосів на ділянці, яка не перебуває у його власності чи користуванні, це може кваліфікуватися як незаконна рубка дерев. Це порушення не лише земельного, але й лісового законодавства, яке передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність.

Отже, рубати самосів на покинутих земельних ділянках без дозволу — незаконно. Навіть якщо земля виглядає "нічийною", вона має власника чи належить громаді або державі. Перед використанням ресурсів на такій землі важливо отримати дозвіл, щоб уникнути правових наслідків.

Раніше ми писали, що контакт дерев чи їхніх гілок із проводами ЛЕП може спричинити чимало проблем. Для запобігання таких випадків енергетичні компанії обрізають дерева поблизу ЛЕП. У багатьох виникає питання, чи дозволено самостійно зрізати самосів в цих зонах на дрова.

Також ми розповідали, що під час опалювального сезону дрова часто стають основним видом палива. Оформити їх можна через лісництво. Для цього потрібно подати заяву, дочекатися реєстрації, отримати розрахунок вартості та квитанцію для оплати.