Як придбати паливні дрова через лісництво — інструкція

Зрізані стовбури дерев в лісі. Фото: Pexels

В Україні під час опалювального сезону багато людей обирають дрова як основний спосіб обігріву домівок. Оформлення дров є нескладним процесом, який можна швидко виконати через лісництво.

Про те, як та де можна купити паливні дрова у 2025 році, пояснили в Державному агентстві лісових ресурсів України.

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Як і де отримати паливні дрова у 2025 році

Щоб отримати дрова, необхідно подати заяву до найближчого лісництва. Після звернення працівник лісництва реєструє заяву, проводить розрахунок вартості й видає довідку з реквізитами для оплати. Оплату можна здійснити у відділенні банку чи пошти.

Після завершення оплати квитанцію додають до заяви. Працівник лісництва затверджує документи та передає їх до бухгалтерії для оформлення наряду на відпуск дров.

Оформлений наряд перевіряє головний бухгалтер, щоб упевнитися в надходженні коштів на рахунок підприємства. Після цього документ підписують відповідальні особи й скріплюють печаткою. Видавати паливні дрова мають право:

директор;

головний лісничий;

головний інженер.

Для отримання дров необхідно надати копії паспорта й ідентифікаційного коду. Вивезення паливного матеріалу здійснюється власним транспортом покупця.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що дерева біля ліній електропередач (ЛЕП) можуть становити серйозну загрозу. Щоб уникнути аварій, енергетичні компанії обрізають гілки та дерева поблизу ЛЕП. Однак деякі громадяни цікавляться, чи можна самостійно зрізати такі дерева на дрова.

Також ми розповідали, що використання зелених насаджень, навіть на пустирях, регулюється законами України. Самосів на незайнятих ділянках може здаватися непотрібним, але рубати такі дерева без дозволу заборонено.