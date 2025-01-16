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Заготівля дров — чи можна рубати самосів біля ЛЕП

16 січня 2025 16:30
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Чи можна самостійно рубати на дрова самосів біля ліній електропередач у 2025 році
Зрізані стовбури дерев. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Контакт дерев та їхніх гілок з проводами ліній електропередач (ЛЕП) може призвести до серйозних аварій: обриву проводів, пожеж, знеструмлення та навіть загрози життю людей. Тому енергетичні компанії регулярно обрізають дерева та гілки біля ЛЕП, щоб уникнути таких ситуацій. При цьому у деяких українців виникає питання, чи можна самостійно зрізати на дрова самосів в цих зонах.

Про те, чи можна самостійно рубати на дрова дерева біля ліній електропередач, пояснили в Державній інспекції енергетичного нагляду України.

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Чи можна займатись рубкою дерев біля ЛЕП

Навколо кожної лінії електропередач є спеціальна охоронна зона, в межах якої забороняється висаджувати дерева. Ширина цієї зони залежить від напруги лінії:

  • 2 м — для ліній до 1 кВ;
  • 10 м — для ліній до 20 кВ;
  • 15 м — для ліній до 35 кВ;
  • 20 м — для ліній до 110 кВ;
  • 25 м — для ліній до 150-220 кВ;
  • 30 м — для ліній до 330 кВ.

Ці зони запобігають контактам дерев з проводами. Однак інколи зелені насадження можуть з'явитись на цих територіях самосівом. У такі моменти українці задумуються, чи можна зрізати ці дерева на дрова для власних потреб. Обрізка дерев біля ЛЕП — це важлива робота, яку мають виконувати лише енергетики, щоб уникнути несанкціонованого втручання. 

Однак, якщо дерева ростуть на приватній території, власники повинні самі подбати про їх обрізку або видалення, дотримуючись вимог безпеки. Для цього потрібно звертатися до операторів систем розподілу (ОСР) для організації безпечної обрізки, а в разі необхідності — до місцевих органів влади.

Енергетики радять не саджати дерева під ЛЕП, своєчасно обрізати гілки дерев, щоб не допустити їх падіння на лінії. Також важливо своєчасно інформувати місцеву владу про небезпечні дерева біля ЛЕП.

Чи карають українців за рубку дров біля ЛЕП

Енергетичні компанії можуть припинити електропостачання для тих споживачів, які не дотримуються правил утримання зелених насаджень біля ЛЕП. Поновлення електропостачання можливе лише після усунення порушень.

Отже, українці можуть і навіть повинні займатися рубкою дерев біля ліній електропередач. Однак це можна робити лише в межах власної території. Якщо дерева ростуть поза вашою ділянкою — їх підрізанням та видаленням повинні займатись компетентні органи.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що питання використання зелених насаджень, навіть на покинутих ділянках, суворо регулюється законодавством України. На перший погляд, дикорослі дерева на порожніх територіях можуть здаватися зайвими, але це не дає права самовільно зрубувати їх для дров без відповідного дозволу.

Також ми розповідали, що навіть після проведення газифікації багато господарств продовжують користуватися пічним опаленням. Щоб отримати дрова безплатно, деякі люди почали вирубувати дерева на своїх земельних паях. Проте виникає важливе питання, наскільки такі дії відповідають закону.

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