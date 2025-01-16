Можно ли самостоятельно рубить на дрова самосев возле линий электропередач в 2025 году

Срезанные стволы деревьев. Фото: Pexels

Контакт деревьев и их веток с проводами линий электропередач (ЛЭП) может привести к серьезным авариям: обрыву проводов, пожарам, обесточиванию и даже угрозе жизни людей. Поэтому энергетические компании регулярно обрезают деревья и ветки возле ЛЭП, чтобы избежать таких ситуаций. При этом у некоторых украинцев возникает вопрос, можно ли самостоятельно срезать на дрова самосев в этих зонах.

О том, можно ли самостоятельно рубить на дрова деревья возле линий электропередач, объяснили в Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

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Можно ли заниматься рубкой деревьев возле ЛЭП

Вокруг каждой линии электропередач есть специальная охранная зона, в пределах которой запрещается высаживать деревья. Ширина этой зоны зависит от напряжения линии:

2 м — для линий до 1 кВ;

10 м — для линий до 20 кВ;

15 м — для линий до 35 кВ;

20 м — для линий до 110 кВ;

25 м — для линий до 150-220 кВ;

30 м — для линий до 330 кВ;

Эти зоны предотвращают контакты деревьев с проводами. Однако иногда зеленые насаждения могут появиться на этих территориях самосевом. В такие моменты украинцы задумываются, можно ли срезать эти деревья на дрова для собственных нужд. Обрезка деревьев возле ЛЭП — это важная работа, которую должны выполнять только энергетики, чтобы избежать несанкционированного вмешательства.

Однако, если деревья растут на частной территории, владельцы должны сами позаботиться об их обрезке или удалении, соблюдая требования безопасности. Для этого нужно обращаться к операторам систем распределения (ОСР) для организации безопасной обрезки, а в случае необходимости — к местным органам власти.

Энергетики советуют не сажать деревья под ЛЭП, своевременно обрезать ветки деревьев, чтобы не допустить их падения на линии. Также важно своевременно информировать местные власти об опасных деревьях возле ЛЭП.

Наказывают ли украинцев за рубку дров возле ЛЭП

Энергетические компании могут прекратить электроснабжение для тех потребителей, которые не соблюдают правила содержания зеленых насаждений возле ЛЭП. Возобновление электроснабжения возможно только после устранения нарушений.

Следовательно, украинцы могут и даже должны заниматься рубкой деревьев возле линий электропередач. Однако это можно делать только в пределах собственной территории. Если деревья растут вне вашего участка — их подрезкой и удалением должны заниматься компетентные органы.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что вопрос использования зеленых насаждений, даже на заброшенных участках, строго регулируется законодательством Украины. На первый взгляд дикорастущие деревья на пустующих территориях могут казаться лишними, но это не дает права самовольно срубать их для дров без соответствующего разрешения.

Также мы рассказывали, что даже после проведения газификации многие хозяйства продолжают пользоваться печным отоплением. Чтобы получить дрова бесплатно, некоторые люди начали вырубать деревья на своих земельных паях. Однако возникает важный вопрос, насколько такие действия соответствуют закону.