Заготівля дров у 2025 році — чи можна рубати самосів на пустирях

Дрова на пустирі. Фото: Pexels

Питання використання зелених насаджень, навіть на пустирях, регулюється законодавством України. На перший погляд, самосів на незайнятих територіях здається нікому не потрібним, однак це не дає права рубати на дрова дерева без відповідного дозволу.

Про те, чи можна рубати на дрова самосів на пустирях, зазначається в наказі "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України".

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Зелені насадження є об’єктами благоустрою і повинні використовуватися відповідно до їх функціонального призначення. Відповідно до чинних норм, за збереження таких насаджень на пустирях відповідають органи місцевого самоврядування.

Це означає, що навіть безхазяйні території мають свого умовного балансоутримувача, який забезпечує догляд за рослинністю. На територіях, які належать до об'єктів благоустрою, забороняється:

розпалювання багать у таких місцях;

вирубка або знищення дерев без дозволу;

самовільне пошкодження дерев, кущів та інших зелених насаджень.

Яке покарання за незаконну рубку у 2025 році

Порушення цих правил тягне адміністративну відповідальність за ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штрафи становлять:

від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для звичайних людей;

від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для посадових осіб або фізичних осіб-підприємців.

Окрім цього, винна особа повинна відшкодувати завдану матеріальну шкоду. Розмір відшкодування визначається згідно з постановою КМУ № 559 від 08.04.1999 року. Для прикладу, знищення дерева діаметром 18,1–22 см обійдеться у 550 грн. Ця сума значно перевищує штраф.

Для вирубки навіть самосіву на пустирях потрібен дозвіл, який видається органами місцевого самоврядування. Самовільна вирубка вважається порушенням, за яке настає відповідальність.

Отже, рубати дерева на пустирях без дозволу заборонено, навіть якщо це здається "нічийною" територією. Порушники ризикують не лише сплатити штраф, а й відшкодувати значну матеріальну шкоду. Тож перед вирубкою варто звернутися до місцевих органів влади, аби отримати офіційний дозвіл.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що зелені насадження є важливою частиною благоустрою населених пунктів. Проте з часом дерева можуть висихати, становлячи загрозу для людей та майна. У такій ситуації виникає спокуса використати їх як дрова, але спершу варто розібратись чи дозволяє це закон.

Також ми розповідали, що в Україні водойми різного розміру часто оточені захисними лісосмугами, які не завжди доглянуті. Там можна знайти сухостій та гілки, що спонукає місцевих мешканців використати їх як дрова. Однак, чи законно це робити.