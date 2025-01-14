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Рубка самосева — можно ли заготавливать дрова на пустырях

14 января 2025 14:10
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Заготовка дров в 2025 году — можно ли рубить самосев на пустырях
Дрова на пустыре. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Вопрос использования зеленых насаждений, даже на пустырях, регулируется законодательством Украины. На первый взгляд, самосев на незанятых территориях кажется никому не нужным, однако это не дает права рубить на дрова деревья без соответствующего разрешения.

О том, можно ли рубить на дрова самосев на пустырях, отмечается в приказе "Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины".

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Можно ли заготавливать дрова на пустырях

Зеленые насаждения являются объектами благоустройства и должны использоваться в соответствии с их функциональным назначением. В соответствии с действующими нормами, за сохранение таких насаждений на пустырях отвечают органы местного самоуправления.

Это означает, что даже бесхозные территории имеют своего условного балансодержателя, который обеспечивает уход за растительностью. На территориях, которые относятся к объектам благоустройства, запрещается:

  • разжигать костры в таких местах;
  • вырубка или уничтожение деревьев без разрешения;
  • самопроизвольное повреждение деревьев, кустов и других зеленых насаждений.

Какое наказание за незаконную рубку в 2025 году

Нарушение этих правил влечет административную ответственность по ст. 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штрафы составляют:

  • от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан — для обычных людей;
  • от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан — для должностных лиц или физических лиц предпринимателей.

Кроме этого, виновное лицо должно возместить причиненный материальный ущерб. Размер возмещения определяется согласно постановлению КМУ № 559 от 08.04.1999 года. Например, уничтожение дерева диаметром 18,1 – 22 см обойдется в 550 грн. Эта сумма значительно превышает штраф.

Для вырубки даже самосева на пустырях нужно разрешение, которое выдается органами местного самоуправления. Самовольная вырубка считается нарушением, за которое наступает ответственность.

Следовательно, рубить деревья на пустырях без разрешения запрещено, даже если это кажется "ничейной" территорией. Нарушители рискуют не только заплатить штраф, но и возместить значительный материальный ущерб. Поэтому перед вырубкой стоит обратиться в местные органы власти, чтобы получить официальное разрешение.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что зеленые насаждения являются важной частью благоустройства населенных пунктов. Однако со временем деревья могут высыхать, представляя угрозу для людей и имущества. В такой ситуации возникает соблазн использовать их как дрова, но сначала стоит разобраться позволяет ли это закон.

Также мы рассказывали, что в Украине водоемы разного размера часто окружены защитными лесополосами, которые не всегда ухожены. Там можно найти сухостой и ветки, что побуждает местных жителей использовать их как дрова. Однако, законно ли это делать

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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