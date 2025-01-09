Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Сухостій біля паркану — чи можна рубати на дрова у 2025 році arrow

Сухостій біля паркану — чи можна рубати на дрова у 2025 році

9 січня 2025 15:46
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Рубка сухостою біля свого паркану — чи можна зрізати дерева у 2025 році
Зрізані дерева біля паркану. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Зелені насадження в містах та селах не рідкість, вони ростуть в кожному населеному пункті і є елементом благоустрою цих громад. Однак з часом дерево біля вашої ділянки може висохти, що становить загрозу для людей та майна. Здавалось би — це чудова можливість зрізати його на дрова, але чи законно це робити.

Про те, чи можна самостійно зрізати на дрова дерева біля вашого паркану у 2025 році, зазначається у постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах".

Читайте також:

Чи можна рубати на дрова дерева біля дому у 2025 році

Видалення дерев у населених пунктах регулюється постановою Кабінету Міністрів України. Якщо ви хочете видалити дерево на власній земельній ділянці, то, за загальним правилом, вам не потрібно погоджувати це з органами влади та заплатити за відновлення насаджень. 

Це стосується навіть присадибних ділянок, які не приватизовані, якщо на них є житлові чи господарські будівлі. Однак, якщо у вас виникають сумніви, краще звернутися до місцевої ради, щоб дізнатися, чи потрібен дозвіл на вирубку.

Коли вирубка вважається незаконною

Якщо дерево росте поза межами вашої ділянки, наприклад, біля паркану, вам потрібно отримати дозвіл від місцевої ради. Для цього подайте заяву до органів влади. Комісія з представників місцевої ради обстежить дерево, складе акт та визначить суму відновної вартості зрізаного дерева. Без оплати цієї суми вирубку не дозволять. Однак існують і виключення, коли не потрібно платити за відновлення вартості дерев:

  • під час капітального ремонту;
  • під час ліквідації аварійних дерев;
  • при видаленні самосійних дерев з діаметром до 5 см.

Також важливо знати, що за незаконну вирубку дерева без дозволу передбачено штраф та компенсація за завдані збитки, які залежать від діаметра пня дерева.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що дрова залишаються важливим джерелом тепла та приготування їжі в сільській місцевості та приватних будинках. Навіть після підключення до газу багато людей не відмовляються від пічного опалення. Для того, щоб забезпечити себе безплатними дровами, деякі українці почали вирубувати дерева на власних земельних ділянках.

Також ми розповідали, що в Україні є чимало водних об'єктів. Більшість ставків та озер оточують дерева, однак через недостатній догляд ці території часто перебувають у занедбаному стані. На них можна побачити опале гілля або навіть сухі дерева. Місцеві жителі починають задумуватися, чи можна законно використовувати таку деревину для дров.

опалювальний сезон дерева опалення дрова деревина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:53 Вкрали 30 млн — масштабна схема у портах Одещини

15:52 Двічі переїхали — на Львівщині трагічно загинув чоловік

15:46 Сухостій біля паркану — чи можна рубати на дрова у 2025 році

15:25 Повістка на роботу під час відпустки — чи оголосять в розшук

15:20 У Києві інженера підозрюють у розкраданні понад 2 млн грн

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:13 Ломився у двері з ножем — одесит тероризував сусідів

15:09 Терор РФ треба зупинити — виступ Зеленського на "Рамштайні"

15:00 Україна хоче встановити рекорд щодо кількості БпЛА, — Зеленський

14:54 Умєров висловився щодо планів партнерів підтримки України

14:47 Вчені знайшли спосіб збільшити ефективність акумуляторів взимку

15:53 Вкрали 30 млн — масштабна схема у портах Одещини

15:52 Двічі переїхали — на Львівщині трагічно загинув чоловік

15:46 Сухостій біля паркану — чи можна рубати на дрова у 2025 році

15:25 Повістка на роботу під час відпустки — чи оголосять в розшук

15:20 У Києві інженера підозрюють у розкраданні понад 2 млн грн

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:13 Ломився у двері з ножем — одесит тероризував сусідів

15:09 Терор РФ треба зупинити — виступ Зеленського на "Рамштайні"

15:00 Україна хоче встановити рекорд щодо кількості БпЛА, — Зеленський

14:54 Умєров висловився щодо планів партнерів підтримки України

14:47 Вчені знайшли спосіб збільшити ефективність акумуляторів взимку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

Text

14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Text

10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка