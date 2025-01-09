Рубка сухостою біля свого паркану — чи можна зрізати дерева у 2025 році

Зрізані дерева біля паркану. Фото: Pexels

Зелені насадження в містах та селах не рідкість, вони ростуть в кожному населеному пункті і є елементом благоустрою цих громад. Однак з часом дерево біля вашої ділянки може висохти, що становить загрозу для людей та майна. Здавалось би — це чудова можливість зрізати його на дрова, але чи законно це робити.

Про те, чи можна самостійно зрізати на дрова дерева біля вашого паркану у 2025 році, зазначається у постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах".

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Видалення дерев у населених пунктах регулюється постановою Кабінету Міністрів України. Якщо ви хочете видалити дерево на власній земельній ділянці, то, за загальним правилом, вам не потрібно погоджувати це з органами влади та заплатити за відновлення насаджень.

Це стосується навіть присадибних ділянок, які не приватизовані, якщо на них є житлові чи господарські будівлі. Однак, якщо у вас виникають сумніви, краще звернутися до місцевої ради, щоб дізнатися, чи потрібен дозвіл на вирубку.

Коли вирубка вважається незаконною

Якщо дерево росте поза межами вашої ділянки, наприклад, біля паркану, вам потрібно отримати дозвіл від місцевої ради. Для цього подайте заяву до органів влади. Комісія з представників місцевої ради обстежить дерево, складе акт та визначить суму відновної вартості зрізаного дерева. Без оплати цієї суми вирубку не дозволять. Однак існують і виключення, коли не потрібно платити за відновлення вартості дерев:

під час капітального ремонту;

під час ліквідації аварійних дерев;

при видаленні самосійних дерев з діаметром до 5 см.

Також важливо знати, що за незаконну вирубку дерева без дозволу передбачено штраф та компенсація за завдані збитки, які залежать від діаметра пня дерева.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що дрова залишаються важливим джерелом тепла та приготування їжі в сільській місцевості та приватних будинках. Навіть після підключення до газу багато людей не відмовляються від пічного опалення. Для того, щоб забезпечити себе безплатними дровами, деякі українці почали вирубувати дерева на власних земельних ділянках.

Також ми розповідали, що в Україні є чимало водних об'єктів. Більшість ставків та озер оточують дерева, однак через недостатній догляд ці території часто перебувають у занедбаному стані. На них можна побачити опале гілля або навіть сухі дерева. Місцеві жителі починають задумуватися, чи можна законно використовувати таку деревину для дров.