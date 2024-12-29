Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на березі річки

Дерево впало в річку. Фото: Pexels

Зростання тарифів на газ і складна ситуація в енергетиці змушують багатьох українців замислюватися над альтернативними джерелами опалення. Заготівля дров виглядає привабливим рішенням. При цьому деякі українці задумаються, чи можна збирати повалені дерева поблизу річок.

Про те, чи можна забирати на дрова дерева, які впали на берег річки, зазначається у Водному кодексі України.

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Чи можна різати на дрова дерева біля водойм

Згідно зі статтею 88 Водного кодексу України, прибережні захисні смуги встановлюються вздовж річок та водойм із метою їхнього захисту від забруднення та збереження водності. Ці території є державною чи комунальною власністю, і використовувати їх для заготівлі дров без спеціальних дозволів заборонено.

Згідно з Лісовим кодексом України, повалені дерева або їхні частини належать державі, і самостійна заготівля деревини, навіть сухостою та повалених у воду дерев, кваліфікується як адміністративне порушення. Для законного збору потрібно отримати лісорубний квиток, який видається спеціальними органами.

Чому не можна просто зібрати сухостій на березі

Існує одразу кілька важливих причин, чому не можна вирубувати дерева біля водойм:

Юридичні обмеження: забір деревини без дозволу вважається незаконною рубкою та карається штрафами. Безпека: роботи зі збору повалених дерев мають підвищений рівень небезпеки, і держава несе відповідальність за можливі нещасні випадки. Контроль і зловживання: ризик, що під виглядом збору сухостою можуть вирубувати здорові дерева, тому правила суворо контролюються.

Загалом заготівля дров із повалених дерев поблизу водойм може здатися простим рішенням у складних умовах, проте без відповідних дозволів — це порушення законодавства. Щоб уникнути штрафів та зберегти екологічний баланс, важливо дотримуватись встановлених правил та отримати дозвільні документи.

Раніше ми розповідали, що часом на земельних ділянках українців самостійно проростають чагарники та дерева. У зв’язку з цим у багатьох може виникнути питання, чи дозволено вирубувати такі насадження для дров.

Також ми розповідали, що у кожному населеному пункті України є зелені зони, але деякі з яких перебувають у занедбаному стані. Місцеві жителі нерідко задумуються, чи можуть вони використовувати ці дерева та чагарники як паливо взимку.