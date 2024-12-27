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Заготівля дров — чи є кримінальна відповідальність за рубку лісу

27 грудня 2024 15:27
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Кримінальна відповідальність за дрова в Україні — що заборонено робити в лісі
Зрізані стовбури дерев. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Ліси України перебувають не в ідеальному стані. Багато де в них можна помітити сухостій, повалені стовбури дерев та чагарники, які українці могли б використати на дрова. Однак, якщо проводити рубку цих насаджень без дозволу, у правоохоронців можуть виникнути питання до вас.

Про те, чи загрожує українцям кримінальна відповідальність за дрова з лісу, зазначається в Кримінальному кодексі України.

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Яке покарання можуть отримати українці за дрова з лісу

В Україні проблема незаконної рубки в лісах досить поширена, зокрема доволі часто фіксуються випадки самовільної заготівлі дров. Стаття 246 Кримінального кодексу чітко визначає, що вирубка лісу без спеціального дозволу — це серйозне правопорушення, яке завдає шкоди навколишньому середовищу та порушує правила використання природних ресурсів.

Незаконна порубка лісу порушує правила охорони та використання лісів. Вона завдає шкоди лісовим насадженням, які є частиною природного середовища. Порушення може стосуватися дерев і чагарників, що ростуть у лісах, заповідниках чи на інших охоронюваних територіях.

Злочин вважається скоєним, якщо вирубка здійснена без спеціального дозволу або з порушенням умов дозволу (наприклад, щодо місця чи часу вирубки). Це також може бути злочином, якщо мета порубки — отримання прибутку, а не виконання лісогосподарських робіт.

Особливо небезпечними є випадки незаконної порубки лісу на територіях, що мають наукове чи історичне значення, в заповідниках, на генетичних резерватах або на лісах, які мають господарське значення, наприклад, плодово-ягідні насадження. Для таких територій штрафи та покарання можуть бути значно серйознішими.

За незаконну порубку лісу передбачені різні покарання, залежно від тяжкості порушення. Це можуть бути штрафи, виправні роботи або навіть позбавлення волі, особливо якщо порубка відбулася в заповідниках або охоронюваних зонах.

Як уникнути кримінальної відповідальності за дрова

Щоб не потрапити під кримінальну відповідальність, потрібно дотримуватися кількох простих правил:

  1. Отримати дозволи на порубку лісу від відповідних органів.
  2. Уникати порубки дерев у заповідниках та інших охоронюваних зонах.
  3. Проводити роботи лише в межах дозволених ділянок і не порушувати умови дозволу.

Незаконна порубка лісу — це не лише злочин, а й серйозна загроза для природи та економіки. Тому важливо дотримуватися правил лісокористування та займатись заготівлею дров там, де це дозволено.

Раніше ми писали, що у кожному куточку України можна знайти зелені насадження. Проте частина з них перебуває у незадовільному стані, через що жителі нерідко задумуються, чи дозволено використовувати такі дерева й чагарники як дрова

Також ми розповідали, що хоча газове опалення залишається основним джерелом тепла, дедалі більше людей шукають альтернативні рішення. Одним із таких варіантів є опалення дровами

опалювальний сезон закон порушення опалення дрова

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16:37 Україна обмежила удари вглиб Росії — названо причини

16:29 Фантомні діти за 1 тис. доларів — ухилянтська схема на Одещині

16:22 Криптовалютний ажіотаж — що буде з курсом біткоїна у 2025 році

16:19 Довічні доплати до пенсії — кому з українців призначають

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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