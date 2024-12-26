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Заготівля дров — чи можна зрубати дерево, яке росте за вікном

26 грудня 2024 14:30
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Заготівля дров в Україні — чи можна рубати дерева в у містах та селах
Порубані дрова. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В кожному населеному пункті України є зелені насадження. Деякі з них перебувають в ненайкращому стані, а тому місцеві жителі задумуються, чи можна зрізати на дрова такі дерева та чагарники. Однак тут не все так просто.

Про те, чи можна заготовляти дрова з дерев, які ростуть у вашому місті або селі, зазначається в законі України "Про благоустрій населених пунктів"

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Чи можна рубати на дрова дерева в вашому місті або селищі

Згідно з українським законодавством, порядок видалення зелених насаджень, зокрема дерев, регулюється кількома нормативно-правовими актами. Важливим є Закон України "Про благоустрій населених пунктів", який зазначає, що всі зелені насадження в межах населених пунктів підлягають охороні. Винятком вважаються лише дерева, які ростуть в охоронних зонах:

  • повітряних і кабельних ліній;
  • трансформаторних підстанцій;
  • інших технічних пристроїв.

У таких випадках рубка дозволяється, але за умови, що діаметр стовбура дерева не перевищує 5 см.

Також згідно з чинним законодавством, зрізати дерева дозволяється під час будівництва об'єктів архітектури, ліквідації аварій на інженерних мережах, для відновлення світлового режиму в будинках, що затіняються деревами, або в разі проведення ремонтних робіт в охоронних зонах енергетичних чи комунальних мереж. Крім того, дерева можуть бути зрізані, якщо вони досягли вікової межі або за умови стихійного лиха.

Чи можна зрубати дерево біля вашого дому

Рубка зелених насаджень не може здійснюватися без відповідних дозволів. Для цього необхідно отримати ордер на видалення дерев, який видається компетентним органом місцевої влади на підставі заяви, поданої фізичною чи юридичною особою. До складу комісії, яка розглядає ці питання, входять представники сільської, селищної або міської ради, а також екологічних органів та інших відповідних установ.

У випадках, коли дерево становить загрозу для життя чи майна людей, його можна зрізати негайно. Але у такому випадку документи на проведення робіт оформляються вже після їх виконання.

Загалом, будь-які роботи з заготівлі дров в межах населених пунктів повинні проводитися лише після отримання відповідного дозволу або ордера. Якщо ви побачили, що в вашому населеному пункті вирубують дерева, потрібно звернутись до місцевої влади, щоб упевнитись в законності таких дій.

Раніше ми писали, що іноді на земельних ділянках, що належать українцям, без втручання людей можуть з'являтися чагарники й дерева. Тому у власників таких ділянок виникає питання, чи дозволено їм вирубувати ці насадження на дрова.

Також ми розповідали, що з початком зимового періоду питання обігріву стає максимально актуальним. Для тих, хто використовує дрова як джерело тепла, цього року важливо не тільки подбати про запаси палива, а й розібратися з деякими юридичними вимогами та нормами.

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