Дрова без документів — коли їх можуть конфіскувати

Дрова лежать на землі. Фото: Pixabay

З настанням зими питання опалення стає ще важливішим. Для тих, хто використовує дрова для обігріву, цього року потрібно не лише подбати про паливо, але й розібратись у певних нормах законодавства.

Про те, чи можуть конфіскувати дрова в українців, зазначається у 108 статті Лісового кодексу України.

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Коли в українців можуть конфіскувати дрова

Кожне домогосподарство самостійно вирішує, чи купувати дрова, чи заготовляти їх власними силами. Придбати тверде паливо не складає особливих труднощів, натомість самостійна заготівля вимагає дотримання певних правил та нюансів.

Українцям заборонено просто так прийти до лісу й почати збирати сухостій або валити дерева. Для цього необхідно оформити спеціальний дозвільний документ — лісорубний квиток. Зазвичай такий квиток надають лісогосподарським підприємствам, що є постійними користувачами лісів. Саме ці установи відповідають за ліквідацію захаращеності у лісі та обробку повалених стовбурів дерев.

Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна рубка сухостою або самовільна заготівля деревини вважається порушенням закону й тягне за собою штрафні санкції.

Згідно зі статтею 108 Лісового кодексу України, дрова або інша деревина, що була добута незаконно, може бути конфіскована. Якщо зробити це неможливо, з людини стягуватимуть вартість деревини. Тож, щоб уникнути непорозумінь з контролюючими органами, краще отримати відповідний дозвіл або купити дрова.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що зелені насадження важливі для безпеки залізниць, захищаючи колії від негоди та снігу. Водночас у деяких українців виникає питання, чи можна збирати дрова в таких місцях.

Також ми розповідали, що в парках чи скверах часто трапляються сухі дерева або гілля, які здаються непотрібними. Це може спонукати людей, які опалюють оселі дровами, забрати їх. Проте робити це самовільно заборонено.