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Дрова могут отобрать — кому грозит конфискация древесины

17 декабря 2024 10:32
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Дрова без документов — когда их могут конфисковать
Дрова лежат на земле. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С наступлением зимы вопрос отопления становится еще более важным. Для тех, кто использует дрова для обогрева, в этом году нужно не только позаботиться о топливе, но и разобраться в определенных нормах законодательства.

О том, могут ли конфисковать дрова у украинцев, говорится в статье Лесного кодекса Украины.

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Когда у украинцев могут конфисковать дрова

Каждое домохозяйство самостоятельно решает, покупать ли дрова или заготавливать их собственными силами. Приобрести твердое топливо не составляет особого труда, а самостоятельная заготовка требует соблюдения определенных правил и нюансов.

Украинцам запрещено просто так прийти в лес и начать собирать сухости или валить деревья. Для этого необходимо оформить специальный разрешительный документ – лесорубный билет. Обычно такой билет предоставляется лесохозяйственным предприятиям, которые являются постоянными пользователями лесов. Именно эти учреждения отвечают за ликвидацию загромождения в лесу и уборку сваленных стволов деревьев.

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная рубка сухостоя или самовольная заготовка древесины считается нарушением закона и влечет штрафные санкции.

Согласно статье 108 Лесного кодекса Украины, дрова или другая древесина, добытая незаконно, может быть конфискована. Если сделать это невозможно, с человека будут взиматься стоимость древесины. Чтобы избежать недоразумений с контролирующими органами, лучше получить необходимое разрешение или купить дрова.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что зеленые насаждения важны для безопасности железных дорог, защищая колеи от непогоды и снега. В то же время у некоторых украинцев возникает вопрос, можно ли собирать дрова в таких местах.

Также мы рассказывали, что в парках или скверах часто встречаются сухие деревья или ветки, которые кажутся ненужными. Это может побуждать людей, отапливающих дома дровами, забрать их. Однако делать это самопроизвольно запрещено.

отопительный сезон отопление конфискация дрова древесина

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