Дрова без документов — когда их могут конфисковать

Дрова лежат на земле. Фото: Pixabay

С наступлением зимы вопрос отопления становится еще более важным. Для тех, кто использует дрова для обогрева, в этом году нужно не только позаботиться о топливе, но и разобраться в определенных нормах законодательства.

О том, могут ли конфисковать дрова у украинцев, говорится в статье Лесного кодекса Украины.

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Когда у украинцев могут конфисковать дрова

Каждое домохозяйство самостоятельно решает, покупать ли дрова или заготавливать их собственными силами. Приобрести твердое топливо не составляет особого труда, а самостоятельная заготовка требует соблюдения определенных правил и нюансов.

Украинцам запрещено просто так прийти в лес и начать собирать сухости или валить деревья. Для этого необходимо оформить специальный разрешительный документ – лесорубный билет. Обычно такой билет предоставляется лесохозяйственным предприятиям, которые являются постоянными пользователями лесов. Именно эти учреждения отвечают за ликвидацию загромождения в лесу и уборку сваленных стволов деревьев.

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная рубка сухостоя или самовольная заготовка древесины считается нарушением закона и влечет штрафные санкции.

Согласно статье 108 Лесного кодекса Украины, дрова или другая древесина, добытая незаконно, может быть конфискована. Если сделать это невозможно, с человека будут взиматься стоимость древесины. Чтобы избежать недоразумений с контролирующими органами, лучше получить необходимое разрешение или купить дрова.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что зеленые насаждения важны для безопасности железных дорог, защищая колеи от непогоды и снега. В то же время у некоторых украинцев возникает вопрос, можно ли собирать дрова в таких местах.

Также мы рассказывали, что в парках или скверах часто встречаются сухие деревья или ветки, которые кажутся ненужными. Это может побуждать людей, отапливающих дома дровами, забрать их. Однако делать это самопроизвольно запрещено.