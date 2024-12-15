Заготівля дров — хто має право на рубку біля залізничних колій

Поїзд рухається колією. Фото: Pexels

Зелені насадження відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки залізничного транспорту, захищаючи шляхи від несприятливих погодних умов та снігових заметів. Вони сприяють безперебійному руху потягів незалежно від пори року. Однак деякі українці замислюються над тим, чи можна займатись заготівлею дров у цих зонах.

Про те, чи можна збирати дрова в посадках вздовж залізничних колій, розповіли на сайті Золочівської міської ради.

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Чому не можна рубати дерева вздовж залізничних колій

З моменту активного розвитку залізничної інфраструктури боротьба зі сніговими заметами була важливим завданням. Спочатку використовували переносні щити, а згодом вздовж колій почали створювати лісонасадження.

Представники залізниці наголошують на необхідності посилення заходів щодо захисту лісів, які ростуть уздовж залізничних магістралей. Ці насадження слугують бар’єром проти:

лавин;

обвалів;

ерозії ґрунтів;

снігових заметів;

піщаних заметів;

селевих потоків.

Хто може зрізати дерева вздовж залізничних магістралей

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1045, рішення про видалення зелених насаджень у населених пунктах приймає виконавчий орган місцевої ради. Для цього необхідно отримати дозвіл — ордер, а в окремих випадках це здійснюється на підставі інших документів, передбачених законодавством.

У разі потреби видалення дерев вздовж залізничних колій, які обмежують видимість руху потягів або створюють загрозу безпеці, це завдання покладається на профільні підрозділи. Процес регламентується законодавством:

Створюється комісія для оцінки стану дерев. Визначається необхідність їх видалення. Проводиться документальне оформлення.

Чи можуть громадяни збирати дрова біля залізничних колій

Згідно зі статтею 4 Лісового кодексу України, до лісового фонду належать усі ліси незалежно від їхнього розташування та форми власності, включаючи захисні насадження та інші лісовкриті території.

Порушення лісового законодавства, відповідно до статті 105 Лісового кодексу України, передбачає дисциплінарну, адміністративну, цивільноправову або кримінальну відповідальність. Зокрема, незаконна рубка дерев без спеціального дозволу (лісорубного квитка) є серйозним правопорушенням. До таких дій також належать транспортування, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев чи чагарників.

Самовільне збирання деревини, навіть у випадках, коли дерева зрізані вздовж залізничних колій, є порушенням. Дрова належать організації, яка здійснила видалення дерев. Громадяни не мають права самостійно забирати зрізані дерева чи гілки без узгодження із відповідними органами. Це може розцінюватися як самовільне привласнення майна.

Раніше ми писали, що часто в парках та скверах можна побачити сухі дерева або опале гілля, яке здається нікому непотрібним. У такі моменти у власників дров'яних печей та твердопаливних котлів виникає бажання забрати його для опалення.

Також ми розповідали, що з наближенням зими питання тепла стає ще актуальнішим. Однак, для тих, хто опалює будинок дровами, цього сезону важливо орієнтуватися в нових законодавчих нормах, оскільки з'явився законопроєкт, що регулює заготівлю деревини та посилює відповідальність за її нелегальне використання.