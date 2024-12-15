Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Вирубка дерев біля залізниці — хто може займатись заготівлею дров arrow

Вирубка дерев біля залізниці — хто може займатись заготівлею дров

15 грудня 2024 14:12
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Заготівля дров — хто має право на рубку біля залізничних колій
Поїзд рухається колією. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Зелені насадження відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки залізничного транспорту, захищаючи шляхи від несприятливих погодних умов та снігових заметів. Вони сприяють безперебійному руху потягів незалежно від пори року. Однак деякі українці замислюються над тим, чи можна займатись заготівлею дров у цих зонах.

Про те, чи можна збирати дрова в посадках вздовж залізничних колій, розповіли на сайті Золочівської міської ради.

Читайте також:

Чому не можна рубати дерева вздовж залізничних колій

З моменту активного розвитку залізничної інфраструктури боротьба зі сніговими заметами була важливим завданням. Спочатку використовували переносні щити, а згодом вздовж колій почали створювати лісонасадження.

Представники залізниці наголошують на необхідності посилення заходів щодо захисту лісів, які ростуть уздовж залізничних магістралей. Ці насадження слугують бар’єром проти:

  • лавин;
  • обвалів;
  • ерозії ґрунтів;
  • снігових заметів;
  • піщаних заметів;
  • селевих потоків.

Хто може зрізати дерева вздовж залізничних магістралей

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1045, рішення про видалення зелених насаджень у населених пунктах приймає виконавчий орган місцевої ради. Для цього необхідно отримати дозвіл — ордер, а в окремих випадках це здійснюється на підставі інших документів, передбачених законодавством.

У разі потреби видалення дерев вздовж залізничних колій, які обмежують видимість руху потягів або створюють загрозу безпеці, це завдання покладається на профільні підрозділи. Процес регламентується законодавством:

  1. Створюється комісія для оцінки стану дерев.
  2. Визначається необхідність їх видалення.
  3. Проводиться документальне оформлення.

Чи можуть громадяни збирати дрова біля залізничних колій

Згідно зі статтею 4 Лісового кодексу України, до лісового фонду належать усі ліси незалежно від їхнього розташування та форми власності, включаючи захисні насадження та інші лісовкриті території.

Порушення лісового законодавства, відповідно до статті 105 Лісового кодексу України, передбачає дисциплінарну, адміністративну, цивільноправову або кримінальну відповідальність. Зокрема, незаконна рубка дерев без спеціального дозволу (лісорубного квитка) є серйозним правопорушенням. До таких дій також належать транспортування, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев чи чагарників.

Самовільне збирання деревини, навіть у випадках, коли дерева зрізані вздовж залізничних колій, є порушенням. Дрова належать організації, яка здійснила видалення дерев. Громадяни не мають права самостійно забирати зрізані дерева чи гілки без узгодження із відповідними органами. Це може розцінюватися як самовільне привласнення майна.

Раніше ми писали, що часто в парках та скверах можна побачити сухі дерева або опале гілля, яке здається нікому непотрібним. У такі моменти у власників дров'яних печей та твердопаливних котлів виникає бажання забрати його для опалення.

Також ми розповідали, що з наближенням зими питання тепла стає ще актуальнішим. Однак, для тих, хто опалює будинок дровами, цього сезону важливо орієнтуватися в нових законодавчих нормах, оскільки з'явився законопроєкт, що регулює заготівлю деревини та посилює відповідальність за її нелегальне використання.

комунальні послуги дерева железная дорога опалення дрова

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:51 Хочуть гроші за зіпсутий товар — українцям пояснили, як бути

17:50 Чоловік фотографував блокпости ТЦК в Одесі — як покарали

17:46 У Чорному морі потонув російський плавучий кран — відео

17:33 Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото

17:29 У ЗСУ показали удари по росіянах на Курщині — вражаюче відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:20 Доведеться затриматись у дорозі — затори на трасі Одеса-Рені

17:10 Укрзалізниця призупинила низку поїздів — альтернативні маршрути

17:02 У Росії підірвали залізничне полотно — ГУР показало відео

17:00 Буревій та холод — погода в Одесі на завтра

16:41 У Сумах пролунав вибух

17:51 Хочуть гроші за зіпсутий товар — українцям пояснили, як бути

17:50 Чоловік фотографував блокпости ТЦК в Одесі — як покарали

17:46 У Чорному морі потонув російський плавучий кран — відео

17:33 Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото

17:29 У ЗСУ показали удари по росіянах на Курщині — вражаюче відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:20 Доведеться затриматись у дорозі — затори на трасі Одеса-Рені

17:10 Укрзалізниця призупинила низку поїздів — альтернативні маршрути

17:02 У Росії підірвали залізничне полотно — ГУР показало відео

17:00 Буревій та холод — погода в Одесі на завтра

16:41 У Сумах пролунав вибух

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК