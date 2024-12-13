Дрова для обігріву — скільки кубів можна зберігати без документів

Порубані дрова. Фото: Pexels

З приходом зими актуальність питання про забезпечення теплом кожної оселі зростає в рази. Однак для тих, хто опалює свої будинки дровами, цього сезону довелось перейматись не тільки про економічну сторону цього питання, а й розбиратись у нових нормах законодавства. Причиною цього стала поява законопроєкту, що мав регулювати заготівлю деревини та посилити відповідальність за її нелегальне використання.

Про те, яку кількість дров можуть зберігати українці без документів, пояснили на сайті Верховної Ради України.

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За що можуть оштрафувати українців

Останнім часом в Україні точаться активні дискусії щодо законопроєкту, який мав на меті посилити боротьбу з нелегальним вирубуванням дерев. Хоча документ ще не набув чинності, важливо дотримуватися чинних норм, що регулюють заготівлю дров для власних потреб.

Законопроєкт передбачав посилення відповідальності за зберігання, транспортування та продаж деревини без документів на неї. Первинна версія закону пропонувала кримінальну відповідальність за операції з деревиною обсягом понад 5 кубометрів. Проте під час доопрацювання його норми були пом'якшені:

кримінальні покарання замінили штрафами;

допустимі обсяги почали розраховувати у грошовому еквіваленті.

За яку кількість дров українців не будуть штрафувати

На сьогодні середня вартість одного кубометра дров в Україні становить 1 700 гривень. Це означає, що українські господарства можуть зберігати деревину загальною вартістю до 30 тисяч гривень, що приблизно дорівнює 17 кубометрам. Для уникнення можливих проблем із правоохоронними органами громадянам рекомендується зберігати квитанції про купівлю дров.

Забезпечення тепла в домі в зимовий період — основне завдання кожного домогосподарства. Однак слід пам’ятати, що навіть така звична справа, як заготівля дров, потребує відповідального підходу. Наявність необхідних документів допоможе довести законність заготівлі та уникнути штрафів або інших санкцій, якщо виникнуть питання щодо походження дров.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, на узбіччях доріг та в зелених зонах України часто можна побачити занедбані дерева чи чагарники, а також повалені стовбури, що залишаються без догляду. Місцеві жителі нерідко цікавляться, чи можна використовувати таку деревину для власних потреб.

Також ми розповідали, що сухі дерева та опале гілля, які здаються нікому не потрібними, можуть привертати увагу тих, хто обігріває будинки дровами. Однак самостійний збір деревини в парках та скверах для власних потреб є незаконним.