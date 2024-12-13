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Заготовка дров — за какое количество не штрафуют украинцев

13 декабря 2024 10:12
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Дрова для обогрева — сколько кубов можно хранить без документов
Порубленные дрова. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С приходом зимы актуальность вопроса об обеспечении теплом каждого дома растет в разы. Однако, для тех, кто отапливает свои дома дровами, в этом сезоне пришлось переживать не только об экономической стороне этого вопроса, но и разбираться в новых нормах законодательства. Причиной тому стало появление законопроекта, который должен регулировать заготовку древесины и усилить ответственность за ее нелегальное использование.

О том, какое количество дров могут хранить украинцы без документов, пояснили на сайте Верховной Рады Украины.

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За что могут оштрафовать украинцев

В последнее время в Украине ведутся активные дискуссии по законопроекту, который имел целью усилить борьбу с нелегальной вырубкой деревьев. Хотя документ еще не вступил в силу, важно соблюдать действующие нормы, регулирующие заготовку дров для собственных нужд.

Законопроект предусматривал усиление ответственности за хранение, транспортировку и продажу древесины без документов на нее. Первоначальная версия закона предлагала уголовную ответственность за операции с древесиной объемом более 5 кубометров. Однако при доработке его нормы были смягчены:

  • уголовные наказания заменили штрафами;
  • допустимые объемы стали рассчитывать в денежном эквиваленте.

За какое количество дров украинцев не будут штрафовать

Сегодня средняя стоимость одного кубометра дров в Украине составляет 1 700 гривен. Это означает, что украинские хозяйства могут хранить древесину общей стоимостью до 30 тысяч гривен, что примерно равняется 17 кубометрам. Во избежание возможных проблем с правоохранительными органами гражданам рекомендуется хранить квитанции о покупке дров.

Обеспечение тепла в доме в зимний период — основная задача каждого домохозяйства. Однако следует помнить, что даже такое обычное дело, как заготовка дров, требует ответственного подхода. Наличие необходимых документов поможет доказать законность заготовки и избежать штрафов или других санкций, если возникнут вопросы происхождения дров.

Что еще будет интересно украинцам

Раньше мы писали, на обочинах дорог и в зеленых зонах Украины часто можно увидеть заброшенные деревья или кустарники, а также оставшиеся без ухода поваленные стволы. Местные жители часто интересуются, можно ли использовать такую древесину для собственных нужд.

Также мы рассказывали, что сухие деревья и опавшие ветви, которые кажутся никому не нужными, могут привлекать внимание граждан обогревающих дома дровами. Однако самостоятельный сбор древесины в парках и скверах для собственных нужд является незаконным.

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