Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Гілля для опалення — чи можна збирати дрова в парках та скверах arrow

Гілля для опалення — чи можна збирати дрова в парках та скверах

11 грудня 2024 14:12
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Самовільна заготівля дров — чи можна збирати сухостій в парках та скверах
Повалене дерево в парку. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Часто, гуляючи парками або скверами, українці можуть помітити сухі дерева або опале гілля, які здавалося б нікому не потрібні. В такі моменти у людей, які опалюють свої оселі дровами, може виникнути бажання забрати їх для власних потреб. Однак самостійно це робити заборонено.

Про те, чи можна збирати дрова в парках та скверах, зазначається в наказі Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України".

Читайте також:

Хто може збирати гілля в парках та скверах 

Українські парки, сквери та інші зелені зони є об’єктами благоустрою у сфері зеленого господарства. Вони відіграють важливу роль у підтриманні екологічного балансу населених пунктів. 

Відповідальність за утримання цих територій покладена на балансоутримувачів, якими є підприємства або організації, визначені місцевими чи державними органами влади. Залежно від типу території, за її утримання відповідають:

  1. Забудовники чи власники — на ділянках під будівництво.
  2. Балансоутримувачі — на об’єктах державної чи комунальної власності.
  3. Установи, організації, підприємства — на своїх та прилеглих територіях.
  4. Місцеві органи самоврядування — на занедбаних чи безхазяйних територіях.
  5. Приватні особи — на територіях власних садиб або прилеглих ділянках.

Чи можуть українці самостійно збирати дрова в парках та скверах

Догляд за зеленими насадженнями на територіях, таких як вулиці, площі, бульвари, парки, сквери чи майдани, має здійснюватися спеціалізованими організаціями або підприємствами, які займаються зеленим господарством. 

Такі структури повинні бути забезпечені необхідною технікою, обладнанням та мати у штаті кваліфікованих фахівців. Роботи виконуються на підставі договору, укладеного з балансоутримувачем. Відповідно на об’єктах зеленого господарства суворо заборонено:

  1. Проводити будь-які роботи без дозволу, включаючи земельні чи будівельні.
  2. Самовільно створювати городи або пошкоджувати рослини, у тому числі дерева, кущі, квітники та газони.
  3. Вивозити чи залишати сміття та інші відходи, включаючи траву, гілля, деревину чи листя, у невстановлених місцях і так далі.

Це означає, що збирання гілля, навіть сухостою, прирівнюється до пошкодження зелених насаджень. Таким чином, без відповідного дозволу це може розглядатися як порушення законодавства. Якщо ви не хочете бути притягнутими до відповідальності, краще не займатись заготівлею дров у скверах, парках та інших зелених зонах.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що заготівля дров стала важливим етапом підготовки до зими для мешканців сільської місцевості та приватного сектору. Дехто може подумати, що найпростіший спосіб — зібрати чи нарізати деревину в лісі. Однак це заборонено законом.

Також ми розповідали, що часто уздовж доріг України можна побачити зелені насадження — дерева й чагарники, деякі з яких перебувають у занедбаному стані. В такі моменти українці замислюються над тим, чи можна використати таку деревину для власних потреб, зокрема на дрова.

штраф дерева парки опалення дрова

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК