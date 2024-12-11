Самовільна заготівля дров — чи можна збирати сухостій в парках та скверах

Повалене дерево в парку. Фото: Pexels

Часто, гуляючи парками або скверами, українці можуть помітити сухі дерева або опале гілля, які здавалося б нікому не потрібні. В такі моменти у людей, які опалюють свої оселі дровами, може виникнути бажання забрати їх для власних потреб. Однак самостійно це робити заборонено.

Про те, чи можна збирати дрова в парках та скверах, зазначається в наказі Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України".

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Хто може збирати гілля в парках та скверах

Українські парки, сквери та інші зелені зони є об’єктами благоустрою у сфері зеленого господарства. Вони відіграють важливу роль у підтриманні екологічного балансу населених пунктів.

Відповідальність за утримання цих територій покладена на балансоутримувачів, якими є підприємства або організації, визначені місцевими чи державними органами влади. Залежно від типу території, за її утримання відповідають:

Забудовники чи власники — на ділянках під будівництво. Балансоутримувачі — на об’єктах державної чи комунальної власності. Установи, організації, підприємства — на своїх та прилеглих територіях. Місцеві органи самоврядування — на занедбаних чи безхазяйних територіях. Приватні особи — на територіях власних садиб або прилеглих ділянках.

Чи можуть українці самостійно збирати дрова в парках та скверах

Догляд за зеленими насадженнями на територіях, таких як вулиці, площі, бульвари, парки, сквери чи майдани, має здійснюватися спеціалізованими організаціями або підприємствами, які займаються зеленим господарством.

Такі структури повинні бути забезпечені необхідною технікою, обладнанням та мати у штаті кваліфікованих фахівців. Роботи виконуються на підставі договору, укладеного з балансоутримувачем. Відповідно на об’єктах зеленого господарства суворо заборонено:

Проводити будь-які роботи без дозволу, включаючи земельні чи будівельні. Самовільно створювати городи або пошкоджувати рослини, у тому числі дерева, кущі, квітники та газони. Вивозити чи залишати сміття та інші відходи, включаючи траву, гілля, деревину чи листя, у невстановлених місцях і так далі.

Це означає, що збирання гілля, навіть сухостою, прирівнюється до пошкодження зелених насаджень. Таким чином, без відповідного дозволу це може розглядатися як порушення законодавства. Якщо ви не хочете бути притягнутими до відповідальності, краще не займатись заготівлею дров у скверах, парках та інших зелених зонах.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що заготівля дров стала важливим етапом підготовки до зими для мешканців сільської місцевості та приватного сектору. Дехто може подумати, що найпростіший спосіб — зібрати чи нарізати деревину в лісі. Однак це заборонено законом.

Також ми розповідали, що часто уздовж доріг України можна побачити зелені насадження — дерева й чагарники, деякі з яких перебувають у занедбаному стані. В такі моменти українці замислюються над тим, чи можна використати таку деревину для власних потреб, зокрема на дрова.