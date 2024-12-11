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Ветви для отопления — можно ли собирать дрова в парках и скверах

11 декабря 2024 14:12
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Самовольная заготовка дров — можно ли собирать сухости в парках и скверах
Поваленное дерево в парке. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Часто, гуляя по паркам или скверам, украинцы могут заметить сухие деревья или опавшие ветки, которые казалось бы никому не нужны. В такие моменты у людей, которые отапливают свои дома дровами, может возникнуть желание забрать их для собственных нужд. Однако самостоятельно это делать запрещено.

О том, можно ли собирать дрова в парках и скверах, указано в приказе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства "Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины".

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Кто может собирать ветки в парках и скверах

Украинские парки, скверы и другие зеленые зоны — объекты благоустройства в сфере зеленого хозяйства. Они играют немаловажную роль в поддержании экологического баланса населенных пунктов.

Ответственность за содержание этих территорий возложена на балансодержателей, какими есть предприятия или организации, определенные местными или государственными органами власти. В зависимости от типа территории за ее содержание отвечают:

  1. Застройщики или собственники — на участках под строительство.
  2. Балансодержатели — на объектах государственной или коммунальной собственности.
  3. Учреждения, организации, предприятия — на своих и прилегающих территориях.
  4. Местные органы самоуправления — на заброшенных или бесхозных территориях.
  5. Частные лица — на территориях собственных усадеб или прилегающих участках.

Могут ли украинцы самостоятельно собирать дрова в парках и скверах

Уход за зелеными насаждениями на территориях, таких как улицы, площади, бульвары, парки, скверы или майданы, должен осуществляться специализированными организациями или предприятиями, занимающимися зеленым хозяйством.

Такие структуры должны быть снабжены необходимой техникой, оборудованием и иметь в штате квалифицированных специалистов. Работы выполняются на основании договора, заключенного с балансодержателем. Соответственно, на объектах зеленого хозяйства строго запрещено:

  1. Проводить любые работы без разрешения, включая земельные или строительные.
  2. Самовольно создавать огороды или повреждать растения, включая деревья, кустарники, цветники и газоны.
  3. Вывозить или оставлять мусор и другие отходы, включая траву, ветки, древесину или листву, в неустановленных местах и так далее.

Это означает, что сбор веток, даже сухостоя, приравнивается к повреждению зеленых насаждений. Таким образом, без соответствующего разрешения это может рассматриваться как нарушение законодательства. Если вы не хотите быть привлечены к ответственности, лучше не заниматься заготовкой дров в скверах, парках и других зеленых зонах.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что заготовка дров стала важным этапом подготовки к зиме для жителей сельской местности и частного сектора. Некоторые могут подумать, что самый простой способ — собрать или нарезать древесину в лесу. Однако это запрещено законом.

Также мы рассказывали, что часто вдоль дорог Украины можно увидеть зеленые насаждения — деревья и кустарники, некоторые из которых находятся в заброшенном состоянии. В такие моменты украинцы задумываются над тем, можно ли использовать такую древесину для собственных нужд, в частности дрова.

штраф деревья парки отопление дрова

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