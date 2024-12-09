Повалені дерева вздовж доріг — чи можна збирати на дрова

Повалене дерево. Фото: Pexels

На узбіччях більшості автошляхів України можна побачити зелені насадження — дерева та чагарники. На деяких ділянках ці насадження перебувають у занедбаному стані, повалені дерева залишаються без догляду і поступово гниють. Це викликає зацікавлення серед місцевих жителів, які готові використати їх для власних потреб, наприклад, на дрова. Але не всі громадяни знають, чи законно це робити.

Про те, чи можна самостійно різати на дрова сухостій з посадок та захисних лісосмуг, зазначається в статті 105 Лісового кодексу України.

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Українці часто помічають, що захисні лісосмуги вздовж доріг нерідко засмічені поваленими деревами. Вчасне прибирання таких насаджень важливе не лише для естетичного вигляду трас, а й для безпеки руху.

Зелені насадження в межах смуг відведення автомобільних доріг державного значення знаходяться на балансі Служб автомобільних доріг відповідних областей. Їхній догляд забезпечують підрядні організації, з якими укладаються договори на утримання цих ділянок.

Підрядні організації мають право видаляти аварійні дерева, такі як сухостій чи хворі насадження, якщо вони знаходяться поблизу проїзної частини або неподалік ліній електропередач. Ці роботи виконуються виключно на підставі лісорубного квитка та після експертної оцінки вартості деревини.

Собівартість зрізаних дерев віднімається із суми виконаних робіт або надходить на рахунок Служби автомобільних доріг. За певних обставин прибиранням поваленого сухостою можуть займатись підрозділи ДСНС.

Чи можна забирати дерева для власних потреб

Самостійна заготівля сухостою, гілок чи інших залишків дерев громадянами вважається незаконною. Згідно зі статтею 105 Лісового кодексу України, порушення норм лісового законодавства може привести до таких видів відповідальності:

дисциплінарної;

адміністративної;

цивільноправової;

кримінальної.

Зокрема, до відповідальності притягуються особи, які здійснюють незаконну вирубку чи пошкодження дерев і чагарників. Питання кримінальної відповідальності за такі дії регулюється статтею 246 Кримінального кодексу України.

Лісогосподарські підприємства не мають права видавати дозволи на заготівлю дров без відповідних документів. Крім того, такі роботи вважаються небезпечними й потребують дотримання правил безпеки. Лісники нагадують, що перебуваючи в лісах, слід дотримуватись установлених норм, щоб уникнути можливих травм чи нещасних випадків.

Раніше ми писали, що деякі українці купують дрова, інші заготовляють їх самостійно. Другий варіант не лише більш трудомісткий, а й загрожує штрафами.

Також ми розповідали, що для багатьох громадян України дрова стануть головним джерелом тепла цієї зими. Проте, щоб зберегти її теплотворність і уникнути псування, варто заздалегідь подбати про умови зберігання дров.