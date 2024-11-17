Дрова на опалювальний сезон — як та де потрібно зберігати

Дрова біля будівлі. Фото: Pexels

Для багатьох українців дрова будуть основним джерелом тепла цього опалювального сезону. Досвідченні господарі знають, що не достатньо просто купити чи самостійно заготовити сировину. Для того, щоб дрова не втратили свою теплотворну здатність та не зіпсувались, потрібно подбати про умови їх зберігання.

Про те, як правильно зберігати дрова, пояснили фахівці профільної компанії "Baza-Drov".

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Де краще зберігати дрова

Забезпечивши правильні умови зберігання дров українці можуть бути впевнені, що при їх використанні помешкання наповнить тепло та затишок, а у каміні чи печі буде стабільний вогонь, що приємно потріскуватиме. Кожен господар сам вирішує, де скласти дрова з огляду на свої можливості. Найчастіше це:

в сараї;

на вулиці;

в дровітні під навісом.

Сарай — хороше місце для зберігання дров, але варто враховувати декілька моментів. Необхідна вентиляція та відсутність плісняви для уникнення гниття дров. Якщо в приміщенні рівень вологи буде надмірним, паливо з м'яких порід деревини може зіпсуватись ще до кінця опалювального сезону.

Зберігання на дворі потребує ретельної підготовки. Перш за все потрібно вибрати місце та подбати про те, щоб дрова не лежали на сирій землі та не втягували вологу з ґрунту. Для цього потрібно зробити поміст з цегли, дерев'яних піддонів або постелити брезент. Також дрова потрібно захистити від дощу та снігу. Для цього можна використовувати брезент, плівку, поліетилен та інші матеріали, які не промокають.

Якщо ділянка дозволяє, можна виділити місце під навіс або дровітню. Це хороший варіант, але він потребує додаткових витрат. Для дров важливо, щоб волога не потрапляла на них зверху і вони не підгнивали знизу. Тому конструкція повинна мати дах із похилими сторонами для стоку води та підвищення від ґрунту для захисту від вологи. Боки стосів із дровами можуть бути відкритими, якщо немає можливості їх чимось обставити.

Як зберігати дрова правильно

Дрова — це досить примхливий вид палива, тому важливо забезпечити правильні умови їх зберігання та дотримуватись таких порад:

Правила безпеки: зберігайте дрова якомога далі від житлових приміщень для запобігання ризику пожежі та не розпалювати багаття поряд із місцем де вони знаходяться. Вентиляція та вологість: забезпечте циркуляцію повітря для сушіння дров (провітрюваний сарай або відкритий навіс). Найкраще для зберігання підходять приміщення з мінімальною вологістю. Підготовка поверхні: використовуйте брезент або підкладку між дровами та землею для запобігання контакту з вологим ґрунтом. Також бажано забезпечити простір між дровами для вентиляції повітря. Захист від шкідників: перевіряйте наявність шкідників і вчасно вживайте заходів для їх усунення. Наприклад, терміти здатні перетворити ваші дрова на непотрібний пил, який не тільки погано горить, а й може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Заготовляти дрова краще навесні чи влітку. Тоді вони повністю висохнуть до старту опалювального сезону. Колоти та різати дрова бажано на невеликі частини для прискорення процесу сушіння, а для вентиляції повітря — забезпечте простір між полінами.

Раніше ми писали, що багато українців використовують дрова для опалення своїх домівок. Однак не всі господарі знають, чи законно брати на дрова повалені дерева в лісі.

Також ми розповідали, що ефективність дров залежить від властивостей деревини з якої вони були нарізані. Правильний вибір сировини забезпечить не лише хороший жар, а й продовжить строк служби вашого котла чи печі.