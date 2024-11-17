Дрова на отопительный сезон – как и где нужно хранить

Дрова возле здания. Фото: Pexels

Для многих украинцев дрова будут основным источником тепла этого отопительного сезона. Опытные хозяева знают, что недостаточно просто купить или самостоятельно заготовить сырье. Для того чтобы дрова не потеряли свою теплотворную способность и не испортились, нужно позаботиться об условиях их хранения.

О том, как правильно хранить дрова, объяснили специалисты профильной компании "Baza-Drov".

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Где лучше хранить дрова

Обеспечив правильные условия хранения дров, украинцы могут быть уверены, что при их использовании квартира наполнит тепло и уют, а в камине или печи будет стабильный огонь, который будет приятно потрескивать. Каждый хозяин сам решает, где сложить дрова, учитывая свои возможности. Чаще всего это:

в сарае;

на улице;

в дровяных под навесом.

Сарай – хорошее место для хранения дров, но стоит учитывать несколько моментов. Необходима вентиляция и отсутствие плесени во избежание гниения дров. Если в помещении уровень влаги будет чрезмерным, то топливо из мягких пород древесины может испортиться еще до конца отопительного сезона.

Хранение на дворе требует тщательной подготовки. Прежде всего, нужно выбрать место и позаботиться о том, чтобы дрова не лежали на сырой земле и не втягивали влагу из почвы. Для этого нужно сделать помост из кирпича, деревянных поддонов или постелить брезент. Также дрова нужно оградить от дождя и снега. Для этого можно использовать брезент, пленку, полиэтилен и другие непромокаемые материалы.

Если участок позволяет, можно выделить место под навес или поленницу. Это хороший вариант, но он требует дополнительных затрат. Для дров важно, чтобы влага не попадала на них сверху, и они не подгнивали снизу. Поэтому конструкция должна иметь крышу с наклонными сторонами для стока воды и повышения грунта для защиты от влаги. Стороны стопок с дровами могут быть открытыми, если нет возможности их чем-нибудь обставить.

Как хранить дрова правильно

Дрова – это довольно капризный вид топлива, поэтому важно обеспечить правильные условия их хранения и следовать следующим советам:

Правила безопасности: храните дрова как можно дальше от жилых помещений для предотвращения риска пожара и не разжигайте костер рядом с местом, где они находятся. Вентиляция и влажность: обеспечьте циркуляцию воздуха для сушки дров (проветриваемый сарай или открытый навес). Лучше всего для хранения подходят помещения с минимальной влажностью. Подготовка поверхности: используйте брезент или подкладку между дровами и землей для предотвращения контакта с влажной почвой. Также лучше обеспечить пространство между дровами для вентиляции воздуха. Защита от вредителей: проверяйте наличие вредителей и своевременно принимайте меры по их устранению. Например, термиты способны превратить ваши дрова в ненужную пыль, которая не только плохо горит, но и может быть вредна для вашего здоровья.

Заготавливать дрова лучше весной или летом. Тогда они полностью высохнут до старта отопительного сезона. Колотить и резать дрова желательно на небольшие части для ускорения процесса сушки, а для вентиляции воздуха — обеспечьте пространство между поленьями.

Ранее мы писали, что многие украинцы используют дрова для отопления своих домов. Однако не все хозяева знают, законно ли брать на дрова поваленные деревья в лесу.

Также мы рассказывали, что эффективность дров зависит от свойств древесины, из которой они были нарезаны. Правильный выбор сырья обеспечит не только хороший жар, но и продлит срок службы котла или печи.