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Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

12 листопада 2024 16:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Субсидія на дрова — розмір виплат та умови отримання у 2024 році
Сокира на фоні дров. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Зима може бути важкою, тому уряд України вирішив продовжити експериментальний проєкт, який має на меті додатково забезпечити населення дровами. Відповідне рішення дозволить українцям впевнено пройти цей опалювальний сезон.

Про те, на яку допомогу можуть розраховувати українці у 2024 році, розповіли в Міністерстві соціальної політики України.

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Яку допомогу можуть отримати українці у 2024 році

Ініціатива, щодо додаткового забезпечення дровами українців, стартувала ще у 2023 році. Її вирішили продовжити й на цей опалювальний сезон, аби допомогти громадянам, які не використовують для обігріву газ чи електроенергію. 

Допомогу на дрова виплачують домогосподарствам, які використовують для опалення свого помешкання виключно тверде паливо. Гроші видаються раз на 12 місяців, а максимальний розмір субсидії, у 2024 році, становить 16 234 гривні.

Розмір субсидії на дрова напряму залежить від доходів членів домогосподарства за минулий рік. Особлива увага та підтримка надається вразливій категорії населення.

Хто та як може отримати допомогу

Субсидія надається родинам, які на момент подачі заяви фактично проживають в 10-кілометровій зоні від державного кордону з Росією або лінії зіткнення та/або на територіях активних бойових дій. Фактично це стосується жителів 9 областей:

  1. Сумської.
  2. Донецької.
  3. Харківської.
  4. Луганської.
  5. Запорізької.
  6. Херсонської.
  7. Чернігівської.
  8. Миколаївської.
  9. Дніпропетровської.

Порядок оформлення субсидії на дрова нічим не відрізняється від житлової. Для цього українцям необхідно звернутися в місцевий орган соціального захисту та надати:

  • заяву на отримання субсидії на дрова;
  • декларацію про доходи за минулий рік.

В рідкісних випадках громадян можуть попросити довідку, яка підтверджує факт використання пічного опалення та дров для обігріву свого житла.

Раніше ми писали, багато громадян України все ще використовують дрова для опалення своїх будинків. Однак не всі види деревини підходять для печі або котла, тому перед покупкою дров важливо ознайомитись з їхніми властивостями. 

Також ми розповідали, що українців можуть оштрафувати за зберігання дров без документів. Однак покарання настає тільки, якщо їх кількість доволі значна.

дрова допомога гроші опалювальний сезон субсидії

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