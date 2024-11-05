Штрафи за зберігання дров — кого стосуються нововведення

Штраф за зберігання дров. Фото: Pexels

Велика кількість домогосподарств України використовує дрова у побуті та для опалення домівок. Саме тому, новина про те, що людей можуть притягнути до відповідальності за зберігання сировини без підтверджуючих документів, не аби як налякала українців.

Про те, чи можуть покарати українців за зберігання дров без документів, пояснила речниця фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук, посилаючись на слова одного з авторів законопроєкту Максима Павлюка.

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Верховною Радою України був ухвалений законопроєкт №9665, спрямований на вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидію незаконному обігу деревини.

Народний депутат та заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк наголосив, що цей закон не має на меті заборонити населенню зберігати дрова для власного обігріву.

Він підкреслив, що законопроєкт стосується виключно "чорних лісорубів" та незаконних пилорам, які отримують прибуток на краденому лісі. Павлюк спростував інформацію, що норми законопроєкту забороняють зберігання дров без документів, назвавши такі заяви неправдою.

"В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою", — наголошує депутат.

Які об'єми деревини можуть зберігати громадяни

Згідно з новими нормами, громадяни можуть зберігати до 30 кубічних метрів соснових дров або 15 кубічних метрів дубових без жодних юридичних наслідків. Також для настання кримінальної відповідальності необхідно, щоб зберігання дров перевищувало суму понад 30 тисяч гривень.

"Іншими словами, особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 м куб. соснових дров, або 15 м куб. дубових. Це той об’єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом", — запевнив Максим Павлюк.

Що робити українцям з уже заготовленими дровами

Павлюк зазначив, що звичайні домогосподарства, які не займаються комерційною діяльністю в галузі деревообробки, не повинні турбуватися через цей законопроєкт.

Окрім того, норми закону набудуть чинності лише з початку підготовки до наступного опалювального сезону, а державні органи не можуть вимагати документи на деревину, яка була придбана до набрання законом чинності.

"Навіть якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися. Закон не має зворотної сили в часі", — наголошує депутат.

Цей законопроєкт має на меті запобігти обігу нелегальної деревини та захистити навколишнє середовище, приводячи українське законодавство у відповідність до європейських стандартів.

Верховна Рада ухвалила новий закон, що регулює відповідальність за зберігання значної кількості деревини без супровідних документів. Щоб уникнути штрафів або кримінальної відповідальності, важливо купувати дрова у законний спосіб.

В останній час багато українців все частіше використовують дрова для обігріву своїх домівок. Це дозволяє економити гроші та підтримувати тепло навіть під час перебоїв з електропостачанням.