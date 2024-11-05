Штрафы за хранение дров — кого касаются нововведения

Штраф за хранение дров. Фото: Pexels

Большое количество домохозяйств Украины использует дрова в быту и для отопления домов. Именно поэтому новость о том, что людей могут привлечь к ответственности за хранение сырья без подтверждающих документов, не на шутку напугала украинцев.

О том, могут ли наказать украинцев за хранение дров без документов, объяснила представитель фракции "Слуга Народа" Юлия Палийчук, ссылаясь на слова одного из авторов законопроекта Максима Павлюка.

Читайте также:

Как новый законопроект коснется рядовых украинцев

Верховной Радой Украины был принят законопроект №9665, направленный на усовершенствование ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействие незаконному обороту древесины.

Народный депутат и заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк подчеркнул, что этот закон не имеет целью запретить населению хранить дрова для собственного обогрева.

Он подчеркнул, что законопроект касается исключительно "черных лесорубов" и незаконных пилорам, получающих прибыль на украденном лесу. Павлюк опроверг информацию, что нормы законопроекта запрещают хранение дров без документов, назвав подобные заявления неправдой.

"В отдельных СМИ появились сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и не просто произвольна трактовка проголосованных норм, а откровенная ложь", — подчеркивает депутат.

Какие объемы древесины могут хранить граждане

Согласно новым нормам, граждане могут хранить до 30 кубических метров сосновых дров или 15 кубических метров дубовых без юридических последствий. Также для наступления уголовной ответственности необходимо, чтобы хранение дров превышало сумму более 30 тысяч гривен.

"Другими словами, лицо не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров, или 15 м куб. дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже несколько с запасом", — заверил Максим Павлюк.

Что делать украинцам с уже заготовленными дровами

Павлюк отметил, что обычные домохозяйства, не занимающиеся коммерческой деятельностью в области деревообработки, не должны беспокоиться из-за этого законопроекта.

Кроме того, нормы закона вступят в силу только с начала подготовки к следующему отопительному сезону, а государственные органы не могут требовать документы на древесину, которая была приобретена до вступления закона в силу.

"Даже если кто-то, понимая сложность ситуации, неопределенность в энергетике, заготовил на эту зиму больше 15 кубов дубовых дров или 30 куб. м сосновых, для них нет причин беспокоиться. Закон не имеет обратной силы во времени", — отмечает депутат.

Целью этого законопроекта является предотвращение обращения нелегальной древесины и защита окружающей среды, приводя украинское законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

Верховная Рада приняла новый закон, регулирующий ответственность за хранение большого количества древесины без сопроводительных документов. Чтобы избежать штрафов или уголовной ответственности, важно покупать дрова законным способом.

В последнее время многие украинцы все чаще используют дрова для обогрева своих домов. Это позволяет экономить деньги и поддерживать тепло даже при перебоях с электроснабжением.