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Як топити ефективно — найкращі дрова для опалення

11 листопада 2024 11:39
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Дрова для опалення — чим краще топити піч
Дрова в каміні. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Деякі українці використовують для опалення у своїх будинках дрова, як альтернативу газу та електроенергії. Однак перш ніж закупляти сировину, варто ознайомитись з властивостями деревини. Правильний вибір дров для опалення важливий для ефективності та довговічності вашого котла чи печі.

Про те, на що варто звернути увагу перед покупкою дров та які найкраще підходять для опалення, пояснили на сайті профільної компанії "Baza-Drov".

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Які дрова найкраще підходять для котла

Очевидно, що для опалення найкраще підходять дрова з найвищою теплотворною здатністю. Однак це не єдиний критерій, який має важливе значення.  Також слід враховувати такі фактори, як вологість, щільність деревини та вміст смол. 

Щільні породи дерева горять довше, що дозволяє рідше завантажувати топку. Для котлів важливо використовувати дрова з вологістю 20-25%. Вища вологість знижує теплотворність, адже тепло витрачається на випаровування води.

Якщо потрібні сухі дрова, їх можна просушити за тиждень у приміщенні або 1-2 місяці на вулиці. При вологості деревини 20%, найкращу теплотворну здатність мають:

  1. Граб – 1700-2500 ккал/дм3.
  2. Дуб – 1500-2400 ккал/дм3.
  3. Акація – 1900-2700 ккал/дм3.
  4. Клен – 1500-2300 ккал/дм3.
  5. Ясен – 1400-2200 ккал/дм3.
  6. Береза – 1400-2200 ккал/дм3.
  7. Вільха – 2000 ккал/дм3.
  8. Сосна – 1800 ккал/дм3.

Правильний вибір дров для твердопаливного котла сприяє збільшенню його терміну служби та швидкому прогріву.

Рекомендований розмір сировини визначається інструкцією котла. Для цього потрібно виміряти глибину камери згоряння та помножити її на 0,75. Важливо також врахувати розміри дверцят камери. Можна придбати дрова різних розмірів або підготувати їх самостійно за допомогою інструментів.

Які дрова найкращі для розпалювання печі

Для печі можна використовувати й вологі дрова, оскільки не потрібно дотримуватись строгих вимог до піролізу. М'які породи дерева, як вільха та осика, добре очищають димар. Береза та сосна також підходять, оскільки легко розпалюються, а сосна додає приємного аромату.

Для розпалювання можна комбінувати різні породи. Наприклад, граб дасть довгий жар, а сосна забезпечить швидке розпалювання.

Отже, вибір дров залежить від типу опалення. Для котлів важливо враховувати вологість та щільність, а для печей — швидкість розпалювання та інші властивості порід.

Раніше ми писали, що багато українців, особливо в селах та приватних будинках, для опалення використовують дрова. Тому важливо ознайомитись з властивостями різних порід деревини, адже не всі вони підходять для печей чи камінів. 

Також ми розповідали, що з наближенням зими вибір палива стає важливим через економічну нестабільність і зростання цін на енергоносії. Кожен вид палива має свої переваги та недоліки.

дрова опалення твердопаливний котел газ опалювальний сезон

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