Дрова для отопления – чем лучше топить печь

Дрова в камине. Фото: Pixabay

Некоторые украинцы используют для отопления в своих домах дрова как альтернативу газу и электроэнергии. Однако прежде чем закупать сырье, следует ознакомиться со свойствами древесины. Правильный выбор дров для отопления важен для эффективности и долговечности котла или печи.

О том, на что стоит обратить внимание перед покупкой дров и которые лучше всего подходят для отопления, пояснили на сайте профильной компании "Baza-Drov".

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Какие дрова лучше всего подходят для котла

Очевидно, что для отопления лучше всего подходят дрова с высокой теплотворной способностью. Однако это не единственный критерий, имеющий важное значение. Также следует учитывать такие факторы как влажность, плотность древесины и содержание смол.

Плотные породы дерева горят длиннее, что позволяет реже загружать топку. Для котлов важно использовать дрова с влажностью 20-25%. Более высокая влажность снижает теплотворность, ведь тепло тратится на испарение воды.

Если нужны сухие дрова, их можно просушить через неделю в помещении или 1-2 месяца на улице. При влажности древесины 20%, наилучшую теплотворную способность имеют:

Граб — 1700-2500 ккал/дм3. Дуб — 1500-2400 ккал/дм3. Акация — 1900-2700 ккал/дм3. Клен — 1500-2300 ккал/дм3. Ясень — 1400-2200 ккал/дм3. Береза — 1400-2200 ккал/дм3. Ольха — 2000 ккал/дм3. Сосна — 1800 ккал/дм3.

Правильный выбор дров для твердотопливного котла способствует увеличению его срока службы и быстрому прогреву.

Рекомендуемый размер сырья определяется инструкцией котла. Для этого следует измерить глубину камеры сгорания и умножить ее на 0,75. Важно также учесть размеры дверцы камеры. Можно приобрести дрова разных размеров или подготовить их самостоятельно с помощью инструментов.

Какие дрова лучше для розжига печи

Для печи можно использовать и влажные дрова, поскольку не нужно соблюдать строгие требования к пиролизу. Мягкие породы дерева, как ольха и осина, хорошо очищают дымоход. Береза и сосна также подходят, поскольку легко разгораются, а сосна придает приятный аромат.

Для разжигания можно комбинировать разные породы. К примеру, граб даст длинный жар, а сосна обеспечит быстрый розжиг.

Следовательно, выбор дров зависит от типа отопления. Для котлов важно учитывать влажность и плотность, а для печей скорость разжигания и другие свойства пород.

Ранее мы писали, что многие украинские, особенно в селах и частных домах, для отопления используют дрова. Поэтому важно ознакомиться со свойствами разных пород древесины, ведь не все они подходят печам или каминам.

Также мы рассказывали, что с приближением зимы выбор топлива становится важным из-за экономической нестабильности и роста цен на энергоносители. Каждый вид топлива имеет свои достоинства и недостатки.