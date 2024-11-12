Субсидия на дрова — размер выплат и условия получения в 2024 году

Топор на фоне дров. Фото: Pixabay

Зима может быть тяжелой, поэтому правительство Украины решило продолжить экспериментальный проект, который имеет целью дополнительно обеспечить население дровами. Соответствующее решение позволит украинцам с уверенностью пройти этот отопительный сезон.

О том, на какую помощь могут рассчитывать украинцы в 2024 году, рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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Какую помощь могут получить украинцы в 2024 году

Инициатива относительно дополнительного обеспечения дровами украинцев стартовала еще в 2023 году. Ее решили продлить и на этот отопительный сезон, чтобы помочь гражданам, не использующим для обогрева газ или электроэнергию.

Помощь на дрова выплачивают домохозяйствам, которые используют для отопления своего дома исключительно твердое топливо. Деньги выдаются раз в 12 месяцев, а максимальный размер субсидии в 2024 году составляет 16 234 гривны.

Размер субсидии на дрова напрямую зависит от доходов членов домохозяйства за прошлый год. Особое внимание и поддержка уделяется уязвимой категории населения.

Кто и как может получить помощь

Субсидия предоставляется семьям, которые на момент подачи заявления фактически проживают в 10-километровой зоне от границы с Россией или линии столкновения и/или на территориях активных боевых действий. Фактически это касается жителей девяти областей:

Сумской Донецкой Харьковской Луганской Запорожской Херсонской Черниговской Николаевской Днепропетровской

Порядок оформления субсидии на дрова ничем не отличается от жилищной. Для этого украинцам необходимо обратиться в местный орган социальной защиты и предоставить:

заявление на получение субсидии на дрова;

декларацию о доходах за прошлый год.

В редких случаях граждане могут попросить справку, подтверждающую факт использования печного отопления и дров для обогрева своего жилья.

Ранее мы писали, что многие граждане Украины все еще используют дрова для отопления своих домов. Однако не все виды древесины подходят для печи или котла, поэтому перед покупкой дров важно ознакомиться с их свойствами.

Также мы рассказывали, что украинцы могут быть оштрафованы за хранение дров без документов. Однако наказание наступает только, если их количество достаточно значительно.