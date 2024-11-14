Дрова для обігріву — чи можна збирати сухостій у лісі без дозволу

Дрова в лісі. Фото: Pixabay

Значна частина українців використовує дрова для обігріву своїх будинків в холодну пору року. Тож заготівля сировини на зиму — у списку першочергових завдань багатьох селян та жителів приватного сектору.

Про те, чи можна забирати на дрова повалені дерева в лісі, розповіли на сайті Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

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Хто може пиляти на дрова дерева в лісі

Купувати дрова чи заготовляти їх самостійно кожне домогосподарство вирішує самостійно з огляду на свої фінансові можливості. Якщо з придбанням твердого палива проблем фактично немає, то з самостійною заготівлею потрібно враховувати певні нюанси.

Українці не можуть просто прийти до лісу та почати пиляти сушняк або дерева, які впали від вітру. Для цього потрібно отримати спеціальний документ — лісорубний квиток. Зазвичай його видають постійним лісокористувачам — лісогосподарським підприємствам. Саме вони займаються поваленими стовбурами дерев та захаращеністю в лісі. Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, на підставі якого:

здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів;

ведеться облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів;

ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та інших продуктів лісу;

встановлюються строки здійснення лісових користувань та вивезення заготовленої продукції, строки та способи очищення лісосік від порубкових решток, а також облік природного поновлення лісу, що підлягає збереженню.

Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, несанкціонована рубка сухостою кваліфікується як незаконна й карається штрафами. Однак, без спеціальних дозволів, українці можуть збирати:

хвою;

листя;

дрібні гілочки;

кору, що опала тощо.

Чому українці не можуть самостійно заготовляти дрова в лісі

Багатьох громадян цікавить питання, чому вони не можуть взяти для власних потреб деревину, яка нікому не потрібна та просто гниє в лісі. Тут є кілька причин. По-перше — це безпека. Лісозаготівля належить до небезпечного виду робіт, що потребує відповідної кваліфікації та заходів безпеки. Тож, якщо дозволити звичайним громадянам самостійно займатись заготівлею дров, залишається відкритим питання: хто нестиме відповідальність в разі нещасного випадку.

Також слід враховувати, що не всі свідомо підходять до збору дров — трапляються випадки, коли під виглядом збору сушняку незаконно вивозять свіжоспиляні стовбури. Тому певний контроль у цій сфері є необхідним.

Раніше ми писали, що перед тим як купувати дрова важливо ознайомитись з властивостями деревини. Далеко не всі породи дерев підходять для опалення.

Також ми розповідали, що для опалення найкраще підходять дрова з найбільшою теплотворною здатністю. Правильний вибір деревини забезпечить ефективність та довговічність вашого котла.