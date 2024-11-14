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Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

14 ноября 2024 10:33
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Дрова для обогрева – можно ли собирать сухостой в лесу без разрешения
Дрова в лесу. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Значительная часть украинцев использует дрова для обогрева своих домов в холодное время года. Заготовка сырья на зиму — в списке первоочередных задач многих селян и жителей частного сектора.

О том, можно ли забирать на дрова упавшие деревья в лесу, рассказали на сайте Северного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства.

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Кто может пилить на дрова в лесу

Покупать дрова или заготавливать их самостоятельно каждое домохозяйство решает самостоятельно, учитывая свои финансовые возможности. Если с приобретением жесткого топлива проблем фактически нет, то с самостоятельной заготовкой нужно учитывать определенные нюансы.

Украинцы не могут просто прийти в лес и начать пилить упавшие от ветра сушняки или деревья. Для этого нужно получить специальный документ — лесорубный билет. Обычно его выдают постоянным лесопользователям — лесохозяйственным предприятиям. Именно они занимаются сваленными стволами деревьев и загромождением в лесу. Лесорубный или лесной билет является основным документом, на основании которого:

  • осуществляется специальное использование лесных ресурсов;
  • ведется учет платы, начисленной за использование лесных ресурсов;
  • ведется учет разрешенных к отпуску запасов древесины и других товаров леса;
  • устанавливаются сроки осуществления лесных пользований и вывоз заготовленной продукции, сроки и способы очистки лесосек от порубочных остатков, а также учет естественного обновления леса, подлежащего сохранению.

Согласно статье 65 Кодекса об административных правонарушениях, несанкционированная рубка сухостоя квалифицируется как незаконная и наказывается штрафами. Однако, без специальных разрешений, украинцы могут собирать:

  • хвою;
  • листья;
  • мелкие веточки;
  • опавшую кору и т.п.

Почему украинцы не могут самостоятельно заготавливать дрова в лесу.

Многих граждан интересует вопрос, почему они не могут взять для собственных нужд древесину, никому не нужную и просто гниющую в лесу. Здесь есть несколько причин. Во-первых, это безопасность. Лесозаготовка относится к опасному виду работ, что требует соответствующей квалификации и мер безопасности. Так что, если разрешить обычным гражданам самостоятельно заниматься заготовкой дров, остается открытым вопрос: кто будет нести ответственность в случае несчастного случая.

Также следует учитывать, что не все сознательно подходят к сбору дров — есть случаи, когда под видом сбора сушняка незаконно вывозят свежеспиленные стволы. Поэтому определенный контроль в этой сфере необходим.

Раньше мы писали, что прежде чем покупать дрова важно ознакомиться со свойствами древесины. Далеко не все породы деревьев подходят для отопления.

Также мы рассказывали, что для отопления лучше подходят дрова с наибольшей теплотворной способностью. Правильный выбор древесины обеспечит эффективность и долговечность вашего котла.

коммунальные услуги отопительный сезон штраф отопление дрова

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