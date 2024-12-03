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Самостійна заготівля дров — чи оштрафують за зрубане дерево

3 грудня 2024 14:48
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Дрова з лісу — що треба знати українцям, щоб не порушити закон
Порубані дрова. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Зима — це не лише холод і сніг, а й виклик для багатьох українських домогосподарств, які шукають способи ефективно обігріти свої оселі. Придбати дрова чи нарубати самостійно — це індивідуальний вибір кожного господаря. Проте перед ти, як вирушати до лісу за безплатною деревиною, важливо знати, яких правил потрібно дотримуватися, щоб не отримати штраф.

Про те, як уникнути штрафів при самостійній заготівлі дров, пояснили в Північному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства.

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Хто має право заготовляти дрова в лісі

Українцям важливо враховувати низку правил при самостійній заготівлі дров. Самовільно пиляти дерева або сухостій, навіть якщо вони впали внаслідок буревіїв, заборонено.

Для легальної заготівлі дров потрібен лісорубний квиток — спеціальний дозвіл, який зазвичай надається постійним лісокористувачам, зокрема лісогосподарським підприємствам. Саме ці організації відповідають за очищення лісів від повалених дерев і забезпечують порядок у лісових масивах. Цей документ регулює використання лісових ресурсів і дає можливість:

  • вести облік плати за використання лісових матеріалів;
  • проводити заготівлю деревини у визначеному порядку;
  • встановлювати строки та способи очищення лісових ділянок;
  • контролювати обсяги дозволеної деревини та інших ресурсів.

Яка відповідальність за порушення правил заготівлі дров

Згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, несанкціонована рубка сухостою вважається незаконною. За такі дії передбачено штрафи. Проте, без додаткових дозволів українці мають право збирати хвою, опале листя, дрібні гілки та кору, що впала на землю.

Самостійна заготівля дров може стати зручною альтернативою купівлі, але для цього потрібно суворо дотримуватися встановлених норм. Лише за наявності лісорубного квитка українці можуть заготовляти деревину.

Раніше ми писали, що з початком холодів багато українців шукають альтернативні способи обігріву осель. Газ доступний не всюди й коштує дорого, тому люди обирають інші варіанти, зокрема дрова.

Також ми писали, що велика кількість жителів сіл та приватного сектору обирають дрова для обігріву своїх осель. Хоча більшість господарів знають, які дрова дають більше тепла, є ще кілька моментів, про які вони можуть не здогадуватись.

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