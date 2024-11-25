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Що вигідніше для опалення у 2024 році — газ, дрова чи вугілля

25 листопада 2024 18:08
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Опалення у 2024 році — яким видом палива вигідніше топити в домі
Хлопчик гріється біля печі. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З приходом холодів та стартом опалювального сезону все більше українців замислюються над тим, чим же краще обігрівати свій дім зимою. Перше, що приходить на думку — газ, але він підведений далеко не до кожного будинку та й ціна за куб немаленька. Є декілька варіантів, що українці можуть обрати замість блакитного палива.

Редакція сайту Новини.LIVE розібралася, яким видом палива вигідніше опалювати будинок у 2024 році.

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Вибір палива для опалення будинку в Україні залежить від багатьох факторів, зокрема від вартості палива, його теплотворності та ККД котлів. Ціна отримання 1 кВт-год енергії з різних видів палива становить:

  • Газ:
  1. Питома теплота згоряння 1 м³ газу — 34,3 МДж або 9,53 кВт-год енергії.
  2. ККД газового котла — 90%, що дозволяє отримати 8,57 кВт-год енергії з 1 м³.
  3. Вартість 1 м³ газу — 9,84 грн.
  4. Вартість 1 кВт-год енергії з газу становить: 3,6 МДж * 9,84 грн / 30,87 МДж = 1,15 грн.
  • Дрова:
  1. Теплотворна здатність дубових дров —  10,58 МДж або 4,2 кВт-год/кг.
  2. ККД твердопаливного котла — 70%, що дає 2,94 кВт-год енергії з 1 кг.
  3. Вартість 1 м³ дубових дров — 2 300 грн.
  4. Вартість 1 кВт-год енергії з дров становить: 3,6 МДж * 3,3 грн/кг / 10,58 МДж = 1,12 грн.
  • Вугілля:
  1. Питома теплота згоряння 1 кг кам'яного вугілля — 29,3 МДж або 8,14 кВт-год енергії.
  2. ККД вугільного котла — 80%, що дає 6,5 кВт-год енергії з 1 кг.
  3. Вартість 1 тонни вугілля — 11 000 грн.
  4. Вартість 1 кВт-год енергії з вугілля становить: 3,6 МДж * 11 грн / 23,4 МДж = 1,69 грн.

Як видно з розрахунків, найбільш привабливу ціну мають дрова, вартість 1 кВт-год енергії яких становить 1,12 грн. За ними йде газ з вартістю 1,15 грн за 1 кВт-год, а вугілля є найдорожчим варіантом — 1,69 грн.

Проте ці розрахунки є орієнтовними, оскільки теплотворність палива залежить від багатьох факторів, таких як вологість дров, марка вугілля тощо. Також не бралась до уваги низка інших супутніх витрат, які мають ці види палива (наприклад транспортування). Тому реальна вартість енергії може трішки відрізнятись.

Що ще варто знати

Раніше ми розповідали, що опалювальний сезон для деяких українців починається ще до приходу холодів. Це стосується домогосподарств, які використовують для обігріву дрова. Однак не всі господарі знають, що не можна без спеціального дозволу, забирати деревину з лісу для власних потреб.

Також ми писали, що для опалення дому найкраще підходять дрова з твердих порід деревини. А ось деякі види дерев кидати в піч або камін категорично заборонено.

комунальні послуги вугілля газ опалення дрова

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