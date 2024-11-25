Отопление в 2024 году — каким видом топлива выгоднее топить в доме

Мальчик греется у печи. Фото: Pexels

С приходом холодов и стартом отопительного сезона все больше украинцев задумываются над тем, чем лучше обогревать свой дом зимой. Первое, что приходит в голову — газ, но он подведен далеко не к каждому дому и цена за куб не маленькая. Есть несколько вариантов, которые украинцы могут выбрать вместо голубого топлива.

Редакция сайта Новини.LIVE разобралась, каким видом топлива выгоднее отапливать дом в 2024 году.

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Выбор топлива для отопления дома в Украине зависит от многих факторов, в частности стоимости топлива, его теплотворности и КПД котлов. Цена получения 1 кВт-ч энергии из разных видов топлива составляет:

Газ:

Удельная теплота сгорания 1 м³ газа – 34,3 мДж или 9,53 кВт-ч энергии. КПД газового котла – 90%, что позволяет получить 8,57 кВт-ч энергии с 1 м³. Стоимость 1 м³ газа – 9,84 грн. Стоимость 1 кВт-ч энергии из газа составляет: 3,6 мДж*9,84 грн/30,87 мДж = 1,15 грн.

Дрова:

Теплотворная способность дубовых дров – 10,58 мДж или 4,2 кВт-ч/кг. КПД твердотопливного котла – 70%, что дает 2,94 кВт-ч энергии с 1 кг. Стоимость 1 м³ дубовых дров – 2 300 грн. Стоимость 1 кВт-ч энергии из дров составляет: 3,6 мДж*3,3 грн/кг/10,58 мДж = 1,12 грн.

Уголь:

Удельная теплота сгорания 1 кг каменного угля – 29,3 мДж или 8,14 кВт-ч энергии. КПД угольного котла – 80%, что дает 6,5 кВт-ч энергии с 1 кг. Стоимость 1 тонны угля – 11 000 грн. Стоимость 1 кВт-ч энергии из угля составляет: 3,6 мДж*11 грн/23,4 мДж = 1,69 грн.

Как видно из расчетов, наиболее привлекательную цену имеют дрова, стоимость 1 кВт-ч энергии которых составляет 1,12 грн. За ними следует газ со стоимостью 1,15 грн за 1 кВт-ч, а уголь является самым дорогим вариантом — 1,69 грн.

Однако эти расчеты ориентировочные, поскольку теплотворность топлива зависит от многих факторов, таких как влажность дров, марка угля и т.д. Также не принимался во внимание ряд других сопутствующих расходов, которые имеют эти виды топлива (например транспортировка). Поэтому реальная стоимость энергии может немного отличаться.

Что еще следует знать

Раньше ми писали, что отопительный сезон для некоторых украинцев начинается еще до прихода холодов. Это касается домохозяйств, которые используют для обогрева дрова. Однако не все хозяева знают, что нельзя без специального разрешения забирать древесину из леса для собственных нужд.

Также мы рассказывали, что для отопления дома лучше подходят дрова из твердых пород древесины. А вот некоторые виды деревьев бросать в печь или камин категорически запрещено.