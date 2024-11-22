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Опалення дровами — чим не можна топити в домі

22 листопада 2024 11:02
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Дрова для обігріву — чим не можна опалювати оселю
Дрова в каміні. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Громадянам, які використовують для опалення дрова, потрібно бути дуже уважними з їх вибором. Про те, що найкращі для опалення дрова з твердих порід деревини, знають майже всі. Але про те, чим топити категорично заборонено, багато українців можуть не здогадуватись.

Про те, які дрова не підходять для опалення, пояснили фахівці сайту "Baza-Drov".

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Правильний вибір твердого палива має важливе значення для ефективності обігріву, довговічності вашого каміна або печі, а інколи навіть для безпеки мешканців дому.   Для опалення найкраще підходять дрова з високою теплотворністю, низькою  вологістю та мінімальним вмістом смол. Тому від таких порід деревини краще відмовитись:

  1. Хвойні: мають високий вміст смол, "стріляють" під час горіння, що може спричинити пожежу.
  2. Липа: через високий вміст смол може сильно забруднювати димохід та повітря.
  3. Модрина: горить нерівномірно та виділяє значну кількість чадного газу.
  4. Черемха та горобина: забезпечують мало тепла, але дають багато кіптяви.
  5. Верба: містить багато вологи та смол, що сприяє забрудненню димоходу.
  6. Осика: має низьку енергоефективність і швидко витрачається.
  7. Ялиця: забезпечує мало тепла та створює сильне задимлення.

Що заборонено використовувати як паливо для каміна або печі

Якщо ж говорити про загальні рекомендації, то краще уникати:

  • сирих, недостатньо висушених або зіпсованих полін;
  • гнилих дров та залишків старих дощок;
  • деревини, пофарбованої чи покритої лаком.

Використання такого матеріалу не дасть бажаного тепла, зате буде багато кіптяви, диму та неприємного запаху. Особливо це стосується деревини, ураженої пліснявою. У результаті доведеться займатись чисткою димоходу та провітрюванням приміщення, що не тільки незручно, але й шкідливо для здоров’я.

Раніше ми писали, що багато громадян України використовують дрова для обігріву в холодну пору року. Однак не всі знають де можна займатись заготівлею такого палива.

Також ми розповідали, що не всі українці можуть використовувати для опалення газ. Однією з альтернатив блакитному паливу — є дрова. Для підтримки таких громадян держава виплачує спеціальні субсидії.

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