Дрова для обігріву — чим не можна опалювати оселю

Опалення дровами — чим не можна топити в домі
Громадянам, які використовують для опалення дрова, потрібно бути дуже уважними з їх вибором. Про те, що найкращі для опалення дрова з твердих порід деревини, знають майже всі. Але про те, чим топити категорично заборонено, багато українців можуть не здогадуватись.
Про те, які дрова не підходять для опалення, пояснили фахівці сайту "Baza-Drov".
Які види деревини не підходять для опалення
Правильний вибір твердого палива має важливе значення для ефективності обігріву, довговічності вашого каміна або печі, а інколи навіть для безпеки мешканців дому. Для опалення найкраще підходять дрова з високою теплотворністю, низькою вологістю та мінімальним вмістом смол. Тому від таких порід деревини краще відмовитись:
- Хвойні: мають високий вміст смол, "стріляють" під час горіння, що може спричинити пожежу.
- Липа: через високий вміст смол може сильно забруднювати димохід та повітря.
- Модрина: горить нерівномірно та виділяє значну кількість чадного газу.
- Черемха та горобина: забезпечують мало тепла, але дають багато кіптяви.
- Верба: містить багато вологи та смол, що сприяє забрудненню димоходу.
- Осика: має низьку енергоефективність і швидко витрачається.
- Ялиця: забезпечує мало тепла та створює сильне задимлення.
Що заборонено використовувати як паливо для каміна або печі
Якщо ж говорити про загальні рекомендації, то краще уникати:
- сирих, недостатньо висушених або зіпсованих полін;
- гнилих дров та залишків старих дощок;
- деревини, пофарбованої чи покритої лаком.
Використання такого матеріалу не дасть бажаного тепла, зате буде багато кіптяви, диму та неприємного запаху. Особливо це стосується деревини, ураженої пліснявою. У результаті доведеться займатись чисткою димоходу та провітрюванням приміщення, що не тільки незручно, але й шкідливо для здоров’я.
Раніше ми писали, що багато громадян України використовують дрова для обігріву в холодну пору року. Однак не всі знають де можна займатись заготівлею такого палива.
Також ми розповідали, що не всі українці можуть використовувати для опалення газ. Однією з альтернатив блакитному паливу — є дрова. Для підтримки таких громадян держава виплачує спеціальні субсидії.
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