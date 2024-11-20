Дрова для опалення — де заборонено брати та чому це незаконно

Процес заготівлі дров. Фото: Pixabay

Багато українців продовжують опалювати свої будинки дровами. Це не лише ефективний спосіб зігрітись взимку, а й можливість заощадити. Адже обігрів газом чи електроенергією обійдеться дорожче. Однак не всі знають, де можна брати дрова, а де це категорично заборонено.

Про те, де не можна брати дрова та чому це заборонено, пояснили фахівці всеукраїнського сервісу правової допомоги "Юристи.UA".

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Чому заборонено збирати дрова в лісі

Законодавством України передбачено чіткі вимоги до використання лісових ресурсів нашої держави. Згідно з Лісовим кодексом України, будь-яке використання лісових ресурсів на виділеній ділянці можливе лише за спеціальним дозволом — лісорубним квитком. Без нього українці мають право вільно перебувати у лісах державної та комунальної власності, а також збирати для власного споживання дикорослі :

трави;

квіти;

ягоди;

гриби;

горіхи.

Хто може заготовляти дрова в лісі

Спеціальне використання лісових ресурсів стосується виключно заготівлі деревини. Ця діяльність регламентується спеціальними дозволами і є правом постійних лісокористувачів або власників лісів. Тож навіть сухі, мертві чи повалені дерева, їх стовбури або частини, що лежать на поверхні ґрунту, є власністю держави.

Збирання сухостою, сухих гілок чи інших частин дерев без дозволу на території лісового фонду України є незаконною самовільною заготівлею лісових ресурсів, що може мати серйозні правові наслідки.

Також не варто думати, що це дозволено на полях, пустирях чи узбіччях доріг. Більшість таких територій перебувають у приватній власності чи належать державі. Проводити заготівлю дров на них можна лише з дозволу власника або органів місцевої влади.

Також варто зазначити, що підприємства не мають права надавати громадянам дозвіл на заготівлю дров без спеціальних документів. Такі роботи відносяться до небезпечних, тому це не лише незаконно, а й може нести загрозу для життя порушників.

Раніше ми писали, що багато громадян України починають готуватись до опалювального сезону задовго до приходу холодів. Це стосується людей, які використовують для обігріву своїх домівок дрова.

Також ми розповідали, що дрова потрібно правильно зберігати. Це забезпечить кращу ефективність при згоранні, а також запобігатиме появі вологи та шкідників.