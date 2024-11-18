Штраф за дрова — чи буде покарання за рубку дерев з власного саду чи подвір'я

Дрова лежать на землі. Фото: Pixabay

Для багатьох українців, які використовують дрова для обігріву своїх осель, підготовка до опалювального сезону починається задовго до приходу холодів. Це пов'язано з необхідністю завчасно заготовити сировину. Саме тому новий закон, який повинен боротися з "чорними лісорубами", привернув увагу звичайних господарів.

Про те, чи покарають українців за зберігання дров з дерев, вирощених на території своєї ділянки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Згідно з проголосованим законом, якщо домогосподарство зберігатиме дрова на суму до 30 тис. грн та не зможе пояснити їх походження, можлива адміністративна відповідальність. Якщо документів на тверде паливо немає, громадянину загрожує штраф від 510 до 1 020 гривень.

У багатьох господарів такі новини викликали занепокоєння, адже чимало з них уже мають запас дров на один, а то і кілька опалювальних сезонів. Також незрозуміло, чи будуть штрафувати за дрова з дерев, які росли у власному саду або подвір'ї — на них документів точно не отримати.

Чи оштрафують українців за дерева з власного саду

З одного боку, згідно з постановою КМУ "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", власник ділянки може на власний розсуд здійснювати видалення, переробку чи утилізацію дерев та чагарників на своїй землі. Тобто законом не заборонено різати таку деревину на дрова.

З іншого боку, незрозуміло, як довести, що конкретні дрова виготовлені з дерев, які росли на вашій земельній ділянці, а не в лісі чи посадці.

У будь-якому випадку панікувати зарано. Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не може вимагати документи на дрова, які були придбані до набрання законом чинності. А тому, суто технічно, ця норма запрацює не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону. Можливо, до цього періоду всі спірні моменти вдасться врегулювати.

Раніше ми писали, що не всі види дерев добре підходять для опалення. Саме тому потрібно добре знати їх властивості, щоб не помилитися з вибором дров.

Також ми розповідали, що купувати чи заготовляти дрова самостійно — це вибір кожного господаря. Однак, якщо ви вирішили робити це особисто, вам буде корисно знати, чи можна забирати на дрова повалені дерева в лісі.