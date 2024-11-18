Штраф за дрова — будет ли наказание за рубку деревьев из собственного сада или двора

Дрова, лежа на земле. Фото: Pixabay

Для многих украинцев, которые используют дрова для обогрева своих домов, подготовка к отопительному сезону начинается за долго до прихода холодов. Это связано с необходимостью заранее заготовить сырье. Именно поэтому новый закон, который должен бороться с "черными лесорубами", привлек внимание обычных хозяев.

О том, накажут ли украинцев за хранение дров из выращенных на территории своего участка деревьев, рассказывает редакция сайта Новини.Live.

Читайте также:

За что могут оштрафовать украинцев

Согласно проголосованному закону, если домохозяйство будет хранить дрова на сумму до 30 тыс. грн и не сможет объяснить их происхождение возможная административная ответственность. Если документов на твердое топливо нет, гражданину грозит штраф от 510 до 1020 гривен.

У многих хозяев такие новости вызывали беспокойство, ведь у многих из них уже есть запас дров на один, а то и несколько отопительных сезонов. Также непонятно, будут ли штрафовать за дрова с деревьев, которые росли в собственном саду или подворье — на них документов точно не получить.

Оштрафуют ли украинцев за деревья из собственного сада

С одной стороны, согласно постановлению КМУ "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах", владелец участка может по своему усмотрению осуществлять удаление, переработку или утилизацию деревьев и кустарников на своей земле. То есть законом не запрещено резать такую древесину на дрова.

С другой стороны, непонятно, как доказать, что конкретные дрова изготовлены из деревьев, росших на вашем земельном участке, а не в лесу или посадке.

В любом случае паниковать рано. Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе и полиция, не могут требовать документы на дрова, приобретенные до вступления закона в силу. Поэтому, чисто технически, эта норма заработает не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону. Возможно к этому периоду все спорные моменты удастся урегулировать.

Раньше мы писали, что не все виды деревьев хорошо подходят для отопления. Именно поэтому нужно хорошо знать их свойства, чтобы не ошибиться с выбором дров.

Также мы рассказывали, что покупать или заготавливать дрова самостоятельно – это выбор каждого хозяина. Однако если вы решили делать это лично, вам будет полезно знать, можно ли забирать на дрова поваленные деревья в лесу.