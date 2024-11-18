Штраф за дрова — будет ли наказание за рубку деревьев из собственного сада или двора

Дрова из собственных деревьев — штрафуют ли за рубку у себя дома
Для многих украинцев, которые используют дрова для обогрева своих домов, подготовка к отопительному сезону начинается за долго до прихода холодов. Это связано с необходимостью заранее заготовить сырье. Именно поэтому новый закон, который должен бороться с "черными лесорубами", привлек внимание обычных хозяев.
О том, накажут ли украинцев за хранение дров из выращенных на территории своего участка деревьев, рассказывает редакция сайта Новини.Live.
За что могут оштрафовать украинцев
Согласно проголосованному закону, если домохозяйство будет хранить дрова на сумму до 30 тыс. грн и не сможет объяснить их происхождение возможная административная ответственность. Если документов на твердое топливо нет, гражданину грозит штраф от 510 до 1020 гривен.
У многих хозяев такие новости вызывали беспокойство, ведь у многих из них уже есть запас дров на один, а то и несколько отопительных сезонов. Также непонятно, будут ли штрафовать за дрова с деревьев, которые росли в собственном саду или подворье — на них документов точно не получить.
Оштрафуют ли украинцев за деревья из собственного сада
С одной стороны, согласно постановлению КМУ "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах", владелец участка может по своему усмотрению осуществлять удаление, переработку или утилизацию деревьев и кустарников на своей земле. То есть законом не запрещено резать такую древесину на дрова.
С другой стороны, непонятно, как доказать, что конкретные дрова изготовлены из деревьев, росших на вашем земельном участке, а не в лесу или посадке.
В любом случае паниковать рано. Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе и полиция, не могут требовать документы на дрова, приобретенные до вступления закона в силу. Поэтому, чисто технически, эта норма заработает не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону. Возможно к этому периоду все спорные моменты удастся урегулировать.
Раньше мы писали, что не все виды деревьев хорошо подходят для отопления. Именно поэтому нужно хорошо знать их свойства, чтобы не ошибиться с выбором дров.
Также мы рассказывали, что покупать или заготавливать дрова самостоятельно – это выбор каждого хозяина. Однако если вы решили делать это лично, вам будет полезно знать, можно ли забирать на дрова поваленные деревья в лесу.
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