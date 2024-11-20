Дрова для отопления — где запрещено брать и почему это незаконно

Процесс заготовки дров. Фото: Pixabay

Многие украинцы продолжают отапливать свои дома дровами. Это не только эффективный способ согреться зимой, но и возможность сэкономить. Ведь обогрев газом или электроэнергией обойдется дороже. Однако не все знают, где можно брать дрова, где это категорически запрещено.

О том, где нельзя брать дрова и почему это запрещено, объяснили специалисты всеукраинского сервиса правовой помощи "Юристи.UA".

Читайте также:

Почему запрещено собирать дрова в лесу

Законодательством Украины предусмотрены четкие требования к использованию лесных ресурсов нашего государства. Согласно Лесному кодексу Украины, любое использование лесных ресурсов на выделенном участке возможно только по специальному разрешению — лесорубному билету. Без него украинцы имеют право свободно находиться в лесах государственной и коммунальной собственности, а также собирать для собственного потребления дикорастущие растения:

травы;

цветы;

ягоды;

грибы;

орехи.

Кто может заготавливать дрова в лесу

Специальное использование лесных ресурсов относится исключительно к заготовке древесины. Эта деятельность регламентируется специальными разрешениями и это право есть только у постоянных лесопользователей или владельцев лесов. Поэтому даже сухие, мертвые или упавшие деревья, их стволы или части, лежащие на поверхности почвы, являются собственностью государства.

Сбор сухостоя, сухих веток или других частей деревьев без разрешения на территории лесного фонда Украины является незаконной самовольной заготовкой лесных ресурсов, что может иметь серьезные правовые последствия.

Также не стоит думать, что это разрешено на полях, пустырях или обочинах дорог. Большинство таких территорий находятся в частной собственности или принадлежат государству. Проводить заготовку дров на них можно только с разрешения владельца или органов местной власти.

Также следует отметить, что предприятия не имеют права давать гражданам разрешение на заготовку дров без специальных документов. Такие работы относятся к опасным, поэтому это не только незаконно, но и может нести угрозу для жизни нарушителей.

Ранее мы писали, что многие граждане Украины начинают готовиться к отопительному сезону задолго до холодов. Это касается людей, которые используют для обогрева своих домов дрова.

Также мы говорили, что дрова нужно правильно хранить. Это обеспечит лучшую эффективность при сгорании, а также предотвращает появление влаги и вредителей.