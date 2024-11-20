Гроші на дрова — хто та скільки може отримати у 2024 році

Дрова в лісі. Фото: Pexels

Громадяни, які не використовують для опалення своїх будинків газ, не залишаться без державної підтримки цього опалювального сезону. В Україні продовжили експериментальний проєкт по додатковому забезпеченню населення дровами.

Про те, хто може отримати субсидію на дрова та який її розмір у 2024 році, розповіли на Урядовому порталі.

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Який розмір виплат у 2024 році

Проєкт стартував у 2023 році та мав на меті забезпечити дровами громадян, які не мають змоги використовувати для опалення газове обладнання. Наприкінці літа було ухвалене рішення про його продовження на опалювальний сезон 2024-2025 років.

Максимальний розмір допомоги, на який можуть розраховувати українці, становить 16 234 грн на одну сім'ю на рік. Для деяких категорій громадян сума дещо більша та сягає 21 тис.грн. Ця допомога виплачується один раз на 12 місяців.

Виплати передбачені українцям, які використовують для опалення своїх осель тверде пічне паливо. Допомога надається громадянам, які фактично проживають в таких областях:

Харківській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Сумській;

Херсонській;

Луганській;

Запорізькій;

Чернігівській;

Миколаївській.

Першочергово гроші отримають громадяни, які проживають в 10-кілометровій зоні від кордону з Росією або від територій, де ведуться активні бойові дії. Саме для таких громадян передбачена підтримка від УВКБ ООН у розмірі 21 тис. гривень.

Як отримати допомогу на дрова

Щоб оформити виплати, українцям потрібно:

подати заяву на отримання субсидії на дрова;

надати декларацію про доходи за попередні 12 місяців;

звернутися до місцевого органу соціального захисту населення.

У окремих випадках українців можуть попросити надати довідку, яка підтверджує факт використання пічного опалення та дров для обігріву свого будинку.

Раніше ми писали, що не достатньо просто закупити чи самостійно заготовити дрова. Для того, щоб вони не зіпсувались та не втратили свої властивості, потрібно забезпечити правильні умови для їх зберігання.

Також ми розповідали, що заготівля дров на опалювальний сезон — важливий процес для громадян, які не використовують газове опалення. Однак, якщо займатись цим самостійно, важливо враховувати певні нюанси.