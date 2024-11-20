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Более 16 тыс. грн на дрова — кому выплатят деньги в 2024 году

20 ноября 2024 10:09
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Деньги на дрова — кто и сколько может получить в 2024 году
Дрова в лесу. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Граждане, не использующие для отопления своих домов газ, не останутся без государственной поддержки этого отопительного сезона. В Украине продолжили экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами.

О том, кто может получить субсидию на дрова и каков ее размер в 2024 году, рассказали на Правительственном портале.

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Каков размер выплат в 2024 году

Проект стартовал в 2023 году и имел целью обеспечить дровами граждан, не имеющих возможности использовать для отопления газовое оборудование. В конце лета было принято решение о его продлении на отопительный сезон 2024-2025 годов.

Максимальный размер пособия, на который могут рассчитывать украинцы, составляет 16 234 грн на одну семью в год. Для некоторых категорий граждан сумма несколько больше и достигает 21 тыс. грн. Это пособие выплачивается один раз в 12 месяцев.

Выплаты предусмотрены украинцам, которые используют для отопления своих домов твердое печное топливо. Помощь оказывается гражданам, фактически проживающим в следующих областях:

  • Харьковской;
  • Донецкий;
  • Днепропетровской;
  • Сумской;
  • Херсонской;
  • Луганский;
  • Запорожский;
  • Черниговской;
  • Николаевской.

В первую очередь деньги получат граждане, проживающие в 10-километровой зоне от границы с Россией или от территорий, где ведутся активные боевые действия. Именно таким гражданам предусмотрена поддержка от УВКБ ООН в размере 21 тыс. гривен.

Как получить помощь на дрова

Чтобы оформить выплаты, украинцам нужно:

  • подать заявление на получение субсидии на дрова;
  • предоставить декларацию о доходах за предыдущие 12 месяцев;
  • обратиться в местный орган социальной защиты населения.

В некоторых случаях украинцев могут попросить предоставить справку, подтверждающую факт использования печного отопления и дров для обогрева своего дома.

Раньше мы писали, что недостаточно просто закупить или самостоятельно заготовить дрова. Для того чтобы они не испортились и не потеряли свои свойства, необходимо обеспечить правильные условия для их хранения.

Также мы рассказывали, что заготовка дров на отопительный сезон является важным процессом для граждан, не использующих газовое отопление. Однако если заниматься этим самостоятельно, важно учитывать определенные нюансы.

субсидии отопительный сезон деньги помощь дрова

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