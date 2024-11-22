Дрова для обогрева — чем нельзя отапливать дом

Дрова в камине. Фото: УНИАН

Гражданам, которые используются для отопления дрова, нужно быть очень внимательными с их выбором. О том, что лучшие для отопления дрова из твердых пород древесины знают почти все. Но о том, чем топить категорически запрещено, многие украинцы могут не догадываться.

О том, какие дрова не подходят для отопления, объяснили специалисты сайта "Baza-Drov".

Читайте также:

Какие виды древесины не подходят для отопления

Правильный выбор твердого топлива имеет важное значение для эффективности обогрева, долговечности вашего камина или печи, а иногда даже для безопасности жильцов дома. Для отопления лучше всего подходят дрова с высокой теплотворностью, низкой влажностью и минимальным содержанием смол. Поэтому от таких пород древесины лучше отказаться:

Хвойные: имеют высокое содержание смол, "стреляют" во время горения, что может привести к пожару. Липа: из-за высокого содержания смол может сильно загрязнять дымоход и воздух. Лиственница: горит неравномерно и выделяет значительное количество угарного газа. Черемуха и рябина: обеспечивают мало тепла, но дают много копоти. Ива: содержит много влаги и смол, что способствует загрязнению дымохода. Осина: обладает низкой энергоэффективностью и быстро расходуется. Пихта: обеспечивает мало тепла и создает сильное задымление.

Что запрещено использовать в качестве топлива для камина или печи

Если же говорить об общих рекомендациях, то лучше избегать:

сырых, недостаточно высушенных или испорченных поленьев;

гнилых дров и остатков старых досок;

древесины, окрашенной или покрытой лаком.

Использование такого материала не даст желаемого тепла, зато будет много копоти, дыма и неприятного запаха. Особенно это касается древесины, пораженной плесенью. В результате придется заниматься чисткой дымохода и проветриванием помещения, что не только неудобно, но и вредит здоровью.

Ранее мы писали, что многие граждане Украины используют дрова для обогрева в холодное время года. Однако не все знают, где можно заниматься заготовкой такого топлива.

Также мы говорили, что не все украинцы могут использовать для отопления газ. Одной из альтернатив голубому топливу есть дрова. Для поддержки таких граждан государство выплачивает специальные субсидии.