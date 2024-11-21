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Незаконна заготівля дров — які штрафи можна отримати у 2024 році

21 листопада 2024 16:10
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Заготівля дров без дозволу — які штрафи можуть отримати українці
Нарізані стовбури дерев. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В лісах часто можна побачити повалені дерева та сухе гілля. Однак перш ніж забирати їх на дрова, потрібно двічі подумати. Адже за такі дії можна отримати попередження, штраф або більш жорстке покарання.

Про те, що вважається незаконною заготівлею дров та яке покарання загрожує порушникам, пояснюється в Лісовому кодексі України.

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Чому не можна збирати дрова в лісі

Заготівля дров для багатьох громадян, які проживають в сільській місцевості або в приватному секторі, стала важливою частиною підготовки до зими. Хтось міг би подумати, що найпростіший спосіб — самостійно зайти в ліс, назбирати чи нарізати деревину. Однак важливо пам’ятати, що просто так це робити заборонено. 

Лісовим кодексом України не дозволяється здійснювати заготівлю дров без відповідного дозволу. Повалені дерева, сухе гілля чи інші лісові ресурси, що залишаються на землі після буревіїв чи снігопадів, належать державі. Їх можуть використовувати лише лісокористувачі, які мають дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів.

Які штрафи загрожують за незаконну заготівлю дров

Щоб законно заготовити деревину, необхідно отримати лісорубний квиток — спеціальний дозвіл на заготівлю лісових ресурсів. Без цього документу заготівля деревини є незаконною рубкою. За порушення лісового законодавства передбачено різні штрафи:

  • Стаття 64 КУпАП "Порушення порядку використання лісових ресурсів" передбачає штраф від 102 до 238 грн для фізичних осіб, та від 170 до 272 грн — для посадових осіб.
  • Стаття 65 КУпАП "Незаконна порубка лісу" карається штрафом від 510 до 1 020 грн для фізичних осіб, та від 2 550 до 5 100 грн для посадових осіб.
  • Повторне порушення протягом року призводить до збільшення штрафу до 1 020 – 1 530 грн для фізичних осіб і 10 200 –15 300 грн для посадових осіб.
  • Стаття 65-1 КУпАП "Знищення або пошкодження полезахисних смуг та захисних лісових насаджень" передбачає штраф від 510 до 680 гривень, для посадових осіб — від 1 020 до 1 530 гривень,
  • Стаття 66-1 КУпАП "Знищення або пошкодження підросту в лісах" передбачає накладення штрафу від 51 до 102 гривень, для посадових осіб 119 – 170 гривень.

Згідно з Кримінальним кодексом України, до тих, хто незаконно збирає, перевозить, зберігає та займається збутом дров, можуть бути застосовані більш серйозні покарання, включаючи штрафи або навіть позбавлення волі. Тому перед тим, як вирушити до лісу за дровами, переконайтеся, що маєте всі необхідні документи для законної заготівлі.

Раніше ми писали, що багато громадян України використовують дрова для опалення свого помешкання. Для підтримки таких громадян в зимовий період держава виплачує спеціальну субсидію.

Також ми писали, що кожен господар сам обирає, заготовити дрова самостійно або купити їх. Однак далеко не всі українці знають, чи можна забирати дерева з лісу на дрова.

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